В Украине сегодня будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)

Теплее всего будет на юге и востоке Украины.

В Украине сегодня будет прохладно / galleryua.com, berlum

Согласно данным Погода УНИАН, 9 июля в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +28°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +20°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +21°. В центре без осадков, температура до +23°.

Прогноз на 9 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 9 июля - день Давида Земляничника. Как становится понятным из названия дня, с этого времени начинают собирать землянику.

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