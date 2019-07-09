В Украине сегодня будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)

08:19, 9 июля 2019
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Теплее всего будет на юге и востоке Украины.

В Украине сегодня будет прохладно / galleryua.com, berlum
В Украине сегодня будет прохладно / galleryua.com, berlum

Согласно данным Погода УНИАН, 9 июля в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди. 

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +28°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +20°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +21°. В центре без осадков, температура до +23°.

Прогноз на 9 июля / УНИАН
Прогноз на 9 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 9 июля - день Давида Земляничника. Как становится понятным из названия дня, с этого времени начинают собирать землянику.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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