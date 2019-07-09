В Украине сегодня будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)
Теплее всего будет на юге и востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 9 июля в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди.
Травмированные люди, сорванные крыши и поваленные деревья: на Закарпатье пронесся ураган (ветер)
Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +28°.
На западе Украины практически без осадков. Температура до +20°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +21°. В центре без осадков, температура до +23°.
Согласно народному прогнозу, 9 июля - день Давида Земляничника. Как становится понятным из названия дня, с этого времени начинают собирать землянику.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +10°
- Днепр+23°... +13°
- Донецк+25°... +11°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+24°... +14°
- Ивано-Франковск+19°... +9°
- Киев+21°... +12°
- Кировоград+23°... +11°
- Луганск+27°... +12°
- Луцк+19°... +11°
- Львов+19°... +9°
- Николаев+25°... +14°
- Одесса+27°... +14°
- Полтава+22°... +13°
- Ровно+19°... +10°
- Симферополь+26°... +14°
- Сумы+21°... +11°
- Тернополь+19°... +9°
- Харьков+22°... +13°
- Херсон+25°... +15°
- Хмельницкий+19°... +10°
- Черкассы+23°... +10°
- Чернигов+22°... +11°
- Черновцы+20°... +11°
Виргиния, США
+ 18 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+18 °
Влажность:72 %
Давление:754 мм
Ветер: 2.3 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:52
Закат20:37
Видимость:14 км
Фаза луны:
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