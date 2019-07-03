В Сербии пожилым людям рекомендуют не выходить на улицу из-за аномальной жары (видео)

14:16, 3 июля 2019
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Для людей в парках города установили цистерны с питьевой водой.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Власти Сербии принимают меры, чтобы помочь людям и животным пережить аномальную жару. Температура в стране превышает +30°.

Жара в Европе отступает

В зоопарке Белграда смотрителям приходится следить, чтобы высокие температуры не помешали пингвинам. В бассейне, где они плавают, поддерживают температуру в плюс двадцать градусов, и птицы охотно отдыхают в воде, говорится в сюжете ТСН. В таком же бассейне держат и морских котиков. Посмотреть на них приходит немало посетителей.

Для людей в парках города установили цистерны с питьевой водой. А вот пожилым людям, здоровью которых жара может сильно навредить, рекомендуют вообще оставаться дома.

Как сообщал УНИАН, в харьковском зоопарке животных спасают от жары замороженными лакомствами и прохладным душем.

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Теги: #жара#Сербия
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