Водные процедуры и замороженные лакомства: жителей харьковского зоопарка спасают от жары (видео)
13:51, 03 июля 2019Экология
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Уже несколько недель подряд в городе держится плюс 35 градусов.
Жителей харьковского зоопарка спасают от жары.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Уже несколько недель подряд в городе держится плюс 35 градусов. Поэтому медведям, слонам и бегемотам три раза в день устраивают холодный душ. Для хищников работники зверинца готовят необычные блюда: овощи, рыбу и мясо им замораживают.
Но больше всего обитатели зоопарка полюбили купание - звери с удовольствием плещутся в просторных бассейнах.
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