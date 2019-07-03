Водные процедуры и замороженные лакомства: жителей харьковского зоопарка спасают от жары (видео)

Уже несколько недель подряд в городе держится плюс 35 градусов.

Жителей харьковского зоопарка спасают от жары.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Уже несколько недель подряд в городе держится плюс 35 градусов. Поэтому медведям, слонам и бегемотам три раза в день устраивают холодный душ. Для хищников работники зверинца готовят необычные блюда: овощи, рыбу и мясо им замораживают.

Но больше всего обитатели зоопарка полюбили купание - звери с удовольствием плещутся в просторных бассейнах.