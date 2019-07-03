Из-за непогоды полтысячи населенных пунктов в Украине остались без света

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Более полутысячи населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды / фото УНИАН

В Украине в результате осложнения погодных условий (сильный ветер, дождь, град) остаются обесточенными 525 населенных пунктов в 13 областях.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, по состоянию на 7:00 3 июля в Днепропетровской области без электроснабжения остаются 163 населенных пункта, в Черниговской – 110, в Винницкой – 57, в Николаевской – 41, Черновицкой – 38, в Кировоградской – 35, в Донецкой – 26, в Луганской – 14, в Запорожской – 12, в Житомирской – 11, в Сумской – 9, в Черкасской – 6, в Киевской – 3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, вчера в большинстве областей Украины ухудшились погодные условия.