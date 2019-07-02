Синоптик рассказала, когда в Украину придет комфортная погода без дождей и жары

14:42, 2 июля 2019
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Сухую погоду почти во всей Украине, по словам синоптика, обеспечит антициклон "Винни".

Синоптик рассказала, когда в Украину придет комфортная летняя погода / фото УНИАН
Синоптик рассказала, когда в Украину придет комфортная летняя погода / фото УНИАН

Среда в Украине ожидается солнечной и с комфортным температурным режимом. Однако на юге страны сохранится жара.

Этот июнь в столице стал самым жарким за всю историю наблюдений

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Столбики термометров завтра будут показывать +23°...+28°, на западе +21°...+26°. Жара еще задержится на Юге, а также на Луганщине и Донетчине, +28°...+33°. Однако уже 4-го июля и там посвежеет", - написала синоптик.

Сухую погоду почти во всей Украине, по словам Диденко, обеспечит антициклон "Винни". Только в Карпатах сохранится вероятность осадков.

4-5 июля в Украине посвежеет еще на несколько градусов, отметила синоптик.

Как сообщал УНИАН, сегодня во многих областях объявлено штормовое предупреждение. При этом на юге страны жара до +38°.

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Теги: #погода в Украине
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