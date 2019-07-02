Синоптик рассказала, когда в Украину придет комфортная погода без дождей и жары
Сухую погоду почти во всей Украине, по словам синоптика, обеспечит антициклон "Винни".
Среда в Украине ожидается солнечной и с комфортным температурным режимом. Однако на юге страны сохранится жара.
Этот июнь в столице стал самым жарким за всю историю наблюдений
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Столбики термометров завтра будут показывать +23°...+28°, на западе +21°...+26°. Жара еще задержится на Юге, а также на Луганщине и Донетчине, +28°...+33°. Однако уже 4-го июля и там посвежеет", - написала синоптик.
Сухую погоду почти во всей Украине, по словам Диденко, обеспечит антициклон "Винни". Только в Карпатах сохранится вероятность осадков.
4-5 июля в Украине посвежеет еще на несколько градусов, отметила синоптик.
Как сообщал УНИАН, сегодня во многих областях объявлено штормовое предупреждение. При этом на юге страны жара до +38°.
Погода в Украине
- Винница+28°... +15°
- Днепр+36°... +19°
- Донецк+35°... +18°
- Житомир+26°... +14°
- Запорожье+35°... +20°
- Ивано-Франковск+28°... +15°
- Киев+27°... +16°
- Кировоград+34°... +17°
- Луганск+36°... +19°
- Луцк+27°... +13°
- Львов+26°... +11°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+38°... +22°
- Полтава+30°... +17°
- Ровно+27°... +12°
- Симферополь+30°... +16°
- Сумы+26°... +15°
- Тернополь+26°... +13°
- Харьков+33°... +17°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+26°... +14°
- Черкассы+30°... +17°
- Чернигов+27°... +15°
- Черновцы+29°... +19°
- 13:58 Жара в Европе отступает