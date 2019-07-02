Оранжевый уровень опасности: в большинстве областей Украины объявили штормовое предупреждение (видео)
В западных, северных и центральных областях местами шквалы 25-30 м/сек.
В большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение, уровень опасности - оранжевый.
В Чернигове сильный ветер вырвал деревья и повредил линии электропередач (фото)
Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Там отметили, что во многих регионах также сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.
"2 июля ночью в западных и северных областях, днем по стране, кроме юга, грозы, шквалы 15-20 м/с, в западных, северных и центральных областях местами шквалы 25-30 м/с, град, сильные дожди( II уровень опасности, оранжевый). 1-5 июля в Украине, кроме большинства районов западных и северных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине температура поднимется до +38°.
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