В Киеве сегодня ожидается гроза и сильный ветер
КГГА заявляет о I уровне опасности.
В Киеве сегодня ожидается гроза и шквалы ветра 15-20 м/сек.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.
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«В ближайший час с удержанием до конца суток 23 июня в Киеве ожидается гроза, шквалы 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Киевской области сегодня, 23 июня, ожидается ухудшение погодных условий.
В частности, до конца текущих суток на Киевщине прогнозируются грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
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