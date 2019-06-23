В Киеве сегодня ожидается гроза и сильный ветер

16:51, 23 июня 2019
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КГГА заявляет о I уровне опасности.

Гидрометцентр спрогнозировал грозу в столице / фото УНИАН
Гидрометцентр спрогнозировал грозу в столице / фото УНИАН

В Киеве сегодня ожидается гроза и шквалы ветра 15-20 м/сек.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

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«В ближайший час с удержанием до конца суток 23 июня в Киеве ожидается гроза, шквалы 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Киевской области сегодня, 23 июня, ожидается ухудшение погодных условий.

В частности, до конца текущих суток на Киевщине прогнозируются грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

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Теги: #Киев#укргидрометцентр#Гроза
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