Грозы и шквалы: в Киевской области ожидается ухудшение погодных условий

12:25, 23 июня 2019
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В ГСЧС уровень опасности определен как желтый.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В Киевской области в воскресенье, 23 июня, ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

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«По прогнозу Укргидрометцентра, на Киевщине в ближайший час с удержанием до конца суток 23 июня грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 22 на 23 июня из-за непогоды в Украине обесточены 65 населенных пунктов в Винницкой и Житомирской областях.

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Теги: #погода#Киевская область#грозы и шквалы
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