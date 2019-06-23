Грозы и шквалы: в Киевской области ожидается ухудшение погодных условий

В ГСЧС уровень опасности определен как желтый.

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В Киевской области в воскресенье, 23 июня, ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

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«По прогнозу Укргидрометцентра, на Киевщине в ближайший час с удержанием до конца суток 23 июня грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 22 на 23 июня из-за непогоды в Украине обесточены 65 населенных пунктов в Винницкой и Житомирской областях.