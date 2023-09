"Создатель", "Пила X", "Чудесная история Генри Шугара" и "Рептилии": что посмотреть на выходных

На этой неделе в украинский прокат выходят масштабный научно-фантастический экшн "Создатель" и очередной фильм из культовой хоррор-франшизы "Пила". Тем временем, Netflix выпустит короткометражку Уэса Андерсона "Чудесная история Генри Шугара" с Бенедиктом Камбербэтчем и остросюжетный триллер "Рептилии" с Бенисио дель Торо. Об этих и других киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Создатель

The Creator (США, 2023, фантастика/драма/боевик)

События фильма происходят в недалеком будущем, в котором мир разрывает жестокая война между человечеством и искусственным интеллектом. Роль возглавить борьбу за выживание людей на планете выпадает закаленному в спецоперациях бывшему агенту спецназа Джошуа, который горюет из-за исчезновения своей жены. Его нанимают, чтобы выследить и убить так называемого создателя – неуловимого архитектора прогрессивного искусственного интеллекта. Ходят слухи, что последний разработал таинственное оружие, способное положить конец войне... и всему человечеству. Поэтому Джошуа и команда элитных оперативников проникают в темное сердце оккупированной искусственным интеллектом территории. Однако там они выясняют, что оружие конца света, которое им поручили уничтожить, – это искусственный интеллект в виде ребенка.

Главные роли в фильме исполнили Джон Дэвид Вашингтон ("Тенет", "Малкольм и Мари", "Черный куклуксклановец"), Джемма Чан ("Вечные", "Безумно богатые азиаты", "Капитан Марвел"), Кен Ватанабе ("Начало", "Годзилла", "Мемуары гейши"), Стерджилл Симпсон ("Мертвые не умирают", "Охота"), Эллисон Дженни ("Красота по-американски", "Джуно", "Прислуга") и другие.

Режиссером и сценаристом "Создателя" выступил Гарет Эдвардс, который до этого снял фильмы "Годзилла" и "Бунтарь один. Звездные Войны. История".

Официальная премьера фильма состоялась 26 сентября 2023 года на Fantastic Fest в Техасе. Первые отзывы о фильме скорее положительные. В частности, на IMDb у него оценка 7,3 балла из 10 по итогам первых более чем 300 отзывов, тогда как на Rotten Tomatoes у него сейчас 81% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic средняя оценка фильма от киноэкспертов составила 65 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Пила X

Saw X (США, Канада, Мексика, 2023, триллер/ужасы/детектив)

Действие уже десятого по счету фильма культовой хоррор-франшизы происходит между событиями частей "Пила: Игра на выживание" (2004) и "Пила 2" (2005). Смертельно больной Джон Крамер едет в Мексику, чтобы получить рискованное экспериментальное лечение от рака. Однако выясняется, что "лечение" – это афера для обмана самых уязвимых людей. Найдя новую цель, Крамер возвращается за "работу", используя свои хитроумные смертельные ловушки против мошенников.

В новой части к своей звездной роли вернулся главная звезда франшизы – Тобин Белл, сыгравший Джона Крамера, также известного как Конструктор, впервые с 2017 года. Тем временем, Шони Смит снова исполнила роль его помощницы и соратницы Аманды Янг. Компанию звездам франшизы составили Сюнневе Макодю Лунд, Стивен Брэнд, Майкл Бич, Рената Вака, Паулетт Эрнанде, Джошуа Окамото и Октавио Хинохоса.

Режиссером ленты выступил Кевин Гройтер, который является монтажером первых фильмов серии, имевших наибольший успех среди фанатов и критиков. Также он является режиссером более поздних лент франшизы ("Пила VI", "Пила 3D").

Первые отзывы о фильме довольно положительные. В частности, на IMDb у него сейчас оценка 8,1 балл из 10 по итогам первых 200 отзывов.

Ноль калорий

Club Zero (Франция, Великобритания, Германия, Дания, Австрия, Катар, 2023, триллер/драма)

События фильма происходят в элитной школе, где после появления новой преподавательницы по "осознанному питанию" появляется тайный клуб. Обретя достойный авторитет, члены этого сообщества тренируют самоконтроль и борются с безудержным потреблением. Но прежде чем у учителей и родителей возникнут какие-то подозрения, этот клуб становится опасным для самих участников.

Главную роль в фильме исполнила Миа Васиковская ("Алиса в Стране чудес", "Джейн Эйр", "Багровый пик", "Дьявол всегда здесь").

Сняла фильм австрийская режиссер Джессика Хауснер ("Лурд", "Малыш Джо").

Премьера фильма состоялась в мае 2023 года на Каннском кинофестивале. Фильм имеет противоречивые отзывы критиков. Так, на IMDb у него сейчас оценка 5,8 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes у него лишь 50% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic средняя оценка фильма от киноэкспертов составила 52 балла из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Отметим, что в декабре 2023 года ленту также планируют официально выпустить в российский прокат.

Свадьба только для своих

Notre tout petit Petit mariage (Франция, 2023, комедия)

В центре сюжета фильма – молодая пара Макс и Лу, которые решили пожениться. У них был идеальный план: маленькая свадьба только для своих. Ни семьи, ни друзей, ни букета или торта, ни глупых речей или идиотских танцев, только он, она и их свидетели. Но они просто не могли учесть огромную вечеринку-сюрприз, на которой вместо четырех человек собрались три сотни гостей.

Премьера фильма состоялась весной 2023 года и у него неприлично низкие рейтинги. Так, на IMDb у фильма сейчас оценка лишь 3,7 балла из 10.

Чудесная история Генри Шугара

The Wonderful Story of Henry Sugar (США, 2023, драма/приключения)

Эта 39-минутная экранизация популярного рассказа Роальда Даля рассказывает о богатом человеке, который стремится развить необычайные способности, чтобы жульничать в азартных играх.

Главные роли в фильме исполняют Бенедикт Камбербэтч (сериал "Шерлок", франшиза "Доктор Стрэндж", "Сила собаки"), Рэйф Файнс (франшиза "Гарри Поттер", "Английский пациент", "Меню"), Дев Патель ("Миллионер из трущоб", "Робот Чаппи", "Легенда о Зеленом рыцаре"), Бен Кингсли ("Список Шиндлера", "Остров проклятых", "Шан-Чи и Легенда Десяти колец"), Руперт Френд (сериал "Родин", фильмы "Смерть Сталина", "Город астероидов") и Ричард Айоади (сериалы "The IT Crowd", "The Mighty Boosh", фильм "Субмарина").

Режиссером фильма выступил Уэс Андерсон ("Королевство полной луны", "Отель "Гранд Будапешт", "Французский вестник", "Город астероидов").

Премьера фильма состоялась 1 сентября 2023 года на 80-м Венецианском кинофестивале, где он получил положительные отзывы критиков. Так, на IMDb у него сейчас оценка 7 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes у него 96% одобрения от критиков против 100% от зрителей. Между тем, на Metacritic средняя оценка фильма от киноэкспертов составила 85 баллов из 100, что соответствует характеристике "всеобщее признание", а от широкой аудитории у него 6,3 балла из 10 ("в целом положительные отзывы").

Фильм вышел на Netflix 27 сентября 2023 года. Он стал первым из четырех короткометражных фильмов, которые Уэс Андерсон снял для сервиса по мотивам одноименной серии рассказов Роальда Дала – на очереди экранизации "Лебедя", "Яда" и "Крысолова", которые выйдут 28, 29 и 30 сентября. Большинство актеров из первого фильма будут задействованы и в последующих.

Рептилии

Reptile (США, 2023, триллер/детектив)

В центре сюжета фильма – закаленный детектив из маленького городка Том Николс, который берется за расследование жестокого убийства молодого агента по недвижимости. Впрочем, постепенно дело превращается во что-то гораздо большее.

Главные роли в фильме исполнили Бенисио дель Торо ("Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Большой куш", "Город грехов"), Джастин Тимберлейк ("Социальная сеть", "Крученый мяч", "Внутри Люина Дэйвиса"), Алисия Сильверстоун ("Бэтмен и Робин", "Убийство священного оленя"), Майкл Питт ("Мечтатели", "Забавные игры"), Ато Эссонда ("Кровавый бриллиант", "Люди Икс: Темный Феникс"), Карл Глусман ("Неоновый демон", "Грейхаунд"), Скай Феррейра ("Твин Пикс", "На драйве") и другие.

Режиссером фильма выступил известный американский клипмейкер Грант Сингер, который до этого снимал видео на песни The Weeknd, Тейлор Свифт, Сэма Смита, Арианы Гранде, Skrillex, Скай Феррейры и многих других топ звезд. Для него это дебютный полнометражный фильм.

В США фильм вышел в ограниченный кинотеатральный прокат за неделю до релиза онлайн и получил противоречивые отзывы – если критики оценили его прохладно, то зрителям понравилось. Так, на IMDb у него сейчас оценка 7,2 балла из 10, тогда как на Rotten Tomatoes у него 37% одобрения от критиков против 100% от зрителей. Между тем, на Metacritic средняя оценка фильма от киноэкспертов составила 51 балл из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Фильм выйдет на Netflix 29 сентября 2023 года.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют воздушные тревоги, отключения электроэнергии и комендантский час.

Если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога длится меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто. Аналогичная система обмена билетов действует в случае отключения электроэнергии.

Марина Григоренко