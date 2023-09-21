"Евродонбасс", "Репродукция будущего", "Реалити" и "Суперсила": что посмотреть на выходных

На этой неделе главной премьерой в кинотеатрах страны можно смело назвать украинский документальный фильм "Евродонбасс". Также на "больших экранах" можно будет посмотреть научно-фантастическую комедию "Репродукция будущего" с Эмилией Кларк, расхваленную критиками драму "Реалити" с Сидни Суини и еще несколько новинок. Онлайн, тем временем, выйдет документальный фильм Шона Пенна об Украине "Суперсила" и очередная часть семейной комедии "Дети шпионов" от Роберта Родригеса. Об этих и других киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Евродонбасс

Євродонбас (Украина, 2022, документальный)

Украинский Донбасс знают в первую очередь как индустриальный регион, за развитие промышленности которого советская власть годами приписывала себе все заслуги. Впрочем, расцвет региона начался задолго до прихода большевиков, а основателями местной индустрии были немцы, бельгийцы, британцы, французы и американцы. Фильм-расследование "Евродонбасс" развенчивает советские мифы и рассказывает, что более 100 лет назад Донбасс был неотъемлемой составляющей европейского мира.

Для создания ленты команда нашла и анимировала ряд уникальных, однако малоизвестных архивных материалов XIX века, которые показывают быт европейцев на Донбассе. Эксперты, историки и местные жители в фильме рассказывают о прошлом региона, которое старательно уничтожала и искривляла советская власть, стирая из памяти людей имена таких европейских предпринимателей как Джон Хьюз, Эрнест Сольве и Генрих Лауде.

В фильме показано иностранное наследие Мариуполя, Лисичанска, Дружковки и поселка Нью-Йорк, которые, к сожалению, уже невозможно увидеть такими, как в фильме, потому что вскоре после съемки почти все отснятые объекты европейского наследия были уничтожены российскими войсками.

Создатели "Евродонбасса" – авторы одноименного подкаста режиссер Корней Грицюк и продюсер Анна Паленчук. Дончанин Грицюк известен как режиссер документального фильма "Поезд "Киев – Война", номинированного на премии "Киноколо" и "Золотая дзига", и антиутопии "2020. Безлюдная страна". Продюсером стала Анна Паленчук, известная по таким работам, как индийский блокбастер RRR ("Оскар" за лучшую оригинальную песню) и документалка "Откуда куда" Мачека Хамелы из программы нынешнего Каннского кинофестиваля, а также фильмами "Номера" Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева, "Герой моего времени" Тони Ноябревой и "Мариуполис" Мантаса Кведаравичюса.

Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале Kharkiv MeetDocs – "Евродонбасс" стал фильмом закрытия события. Ленту также показывали на фестивале восточноевропейского кино в Котбусе (Германия) и в Торонто на фестивале Hot Docs – крупнейшем фестивале документального кино в Северной Америке.

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашем отдельном обзоре.

Репродукция будущего

The Pod Generation (Великобритания, 2023, комедия/фантастика / романтика)

Эта стильная научно-фантастическая лента демонстрирует свою версию недалекого будущего, где людей ждет еда из 3D-принтера, кабинки с настоящими растениями, искусственный интеллект, а также дети, формирующиеся и рождающиеся из специального "яйца". И, конечно, такая "беременность" имеет свои осложнения.

Главные герои фильма – супружеская пара Рэйчел и Айви, которые ждут такого "ребенка из яйца". Она – разрабатывает искусственный интеллект, а он – преподает ботанику, которая всем уже не нужна. Но действительно ли взгляды Рэйчел и Айви на природу жизни так сильно отличаются и выдержат ли они испытание необычной беременностью?

Роли Рэйчел и Айви исполнили номинанткана на премию "Эмми" Эмилия Кларк ("Игра престолов", "До встречи с тобой", "Терминатор: Генезис", "Тайное вторжение") и номинант на "Оскар" Чиветел Эджиофор ("12 лет рабства", "Доктор Стрэндж", "Марсианин").

Сценаристкой и режиссером фильма выступила Софи Бартез ("Холодные души", "Мадам Бовари"). Оператором "Репродукции будущего", которая получила множество положительных отзывов за визуальный ряд, выступил известный режиссер и оператор украинского происхождения Андрей Парех, который также является мужем Софи Бартез. Парех прославился, в первую очередь, своей работой в качестве главного оператора и режиссера эпизодов культового шоу "Наследники", за что он получил премию "Эмми" в 2020 году.

Премьера фильма "Репродукция будущего" состоялась на кинофестивале Sundance еще в январе 2023 года, однако до кинотеатров он добрался только в августе-сентябре. По итогам первых просмотров фильм получил противоречивые отзывы. Так, на IMDb, где фильмы оценивает широкая аудитория, у него сейчас оценка 5,5 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes у него 42% одобрения от критиков и 55% от зрителей. Между тем, на Metacritic критики дали ему 60 баллы из 100, а широкая аудитория – 5,8 баллов из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние".

Подробнее о фильме читайте в нашем отдельном обзоре.

Реалити

Reality (США, 2023, драма)

Сюжет фильма разворачивается вокруг 25-летней Реалити Виннер, посвятившей свою жизнь службе в американской разведке. Ее уважают за выдающиеся умения и знания, у нее впереди блестящая карьера. Однако все меняется, когда Реалити решает обнародовать секретные данные о вмешательстве россиян в выборы президента США – тогда на пороге ее дома появляются двое агентов ФБР, и жизнь девушки меняется навсегда.

Фильм вдохновлен реальной историей бывшей специалистки американской разведки Реалити Виннер, а диалоги построены на основе стенограммы записи ФБР, сделанной агентами 3 июня 2017 года во время обыска ее дома.

"Как только я начала читать этот документ, он сразу ощущался мне фильмом", – рассказала автор сценария и режиссер Тина Саттер, которая узнала о стенограмме из новостей. "Реалити" – ее дебютная картина. Созданию ленты предшествовала успешная пьеса Саттер "Это комната", которая с аншлагом дебютировала в Нью-Йорке в 2019 году.

Главную роль в фильме исполнила двукратная номинантка на премию "Эмми" Сидни Суини ("Эйфория", "Белый лотос", "Рассказ служанки"). Чтобы воплотить на экране своего прототипа, актриса общалась с настоящей Реалити Виннер в Zoom, а также в текстовом формате. Исполнитель роли одного из агентов Джош Гамильтон ("И мертвые уйдут", "13 причин почему") готовился к фильму, изучая видеозаписи допросов – и пытаясь запомнить каждое заикание и кашель в тексте. Другой актер, Марчант Дэвис, в процессе подготовки к роли говорил об опыте допросов с агентом ФБР на пенсии.

Мировая премьера "Реалити" состоялась на Берлинском международном кинофестивале в программе "Панорама" в начале 2023 года, а украинская премьера – на фестивале Американского кино "Независимость" в начале сентября, где "Реалити" стала фильмом открытия события.

Фильм уже получил признание критиков, особенно они хвалили режиссуру Саттер и игру Суини. Так, на IMDb у фильма сейчас оценка 6,7 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 93% одобрения от критиков и 63% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 83 баллов из 100 с пометкой Must see, что соответствует характеристике "всеобщее признание", а широкая аудитория – 7,7 баллов из 10 ("в целом положительные отзывы").

Подробнее о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Любовь без контракта

Кохання без контракту (Украина, 2023, комедия/романтика/детектив)

В центре сюжета этого фильма – семейная пара, которая прожила в браке 10 лет, но теперь решает расстаться без каких-либо конфликтов. Играя в карты "Монополии", они с легкостью разделили свое имущество, но семейный юрист напомнил им, что по брачному контракту они должны совместно потратить деньги с банковского счета, предназначенного на "счастливую старость". Именно это и открывает новую страницу истории: Эрик и Натали уезжают в отпуск в Европу, где они встречают аристократическую супругу – Ричарда и Элизабет, которые являются наследниками известной династии. Они проводят время вместе в путешествиях, но не замечают, как становятся соучастниками крупной аферы.

Режиссером фильма выступила Валерия Гуза, которая до этого сняла комедию "Настоящий Санта". Главные роли исполнили Александр Попов и Ольга Скороходова.

Странная парочка

Tout le monde aime Jeanne (Франция, Португалия, 2022, комедия/романтика)

Главная героиня фильма Жанна – всегда была лучшей, с кучей ухажеров в университете и на работе. Но капризное второе "я" в голове отметало всех поклонников, поэтому она так и осталась без пары. К тому же, из-за долгов ей пришлось срочно лететь в Лиссабон продавать квартиру, которую она получила по наследству. Что может быть хуже? В аэропорту она случайно встретила Жана – капризного и несколько раздражающего бывшего школьного друга...

Премьера фильма состоялась еще в 2022 году, и он получил довольно неплохие отзывы. Так, на IMDb у него сейчас оценка 6,4 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 100% одобрение критиков.

Неудержимые 4

Expend4bles (США, 2023, боевик)

Четвертая часть франшизы "Неудержимые", вероятно, снова пойдет проверенным путем – в стиле боевиков 90-х легендарные актеры тех времен будут расправляться с негодяями. "Неудержимые" – это команда, которую зовут, когда других вариантов уже нет.

Главные роли в фильме исполнили Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, Дольф Лундгрен, Рэнди Кутюр, Кертис "50 Cent" Джексон, Меган Фокс, Энди Гарсия, Тони Джаа и другие, а его режиссером выступил Скотта Во (ранее снял фильм "Миссия на двоих" с Джоном Синой и Джеки Чаном).

Фильм вышел в китайский прокат еще на прошлой неделе, за неделю до мировой премьеры, и получил посредственные отзывы. Так, на IMDb у него сейчас оценка 5 баллов из 10.

Отметим, что это очередной блокбастер, к дистрибуции которого причастна крупная кинокомпания Lionsgate, безо всяких угрызений совести продающая на российский новинок громкие новинки после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ("Джон Уик" в России в этом году – это тоже их рук дело). Платить ли гривну за просмотр таких "запятнанных" фильмов, решать вам.

Борьба за наследство

The Estate (Великобритания, 2022, комедия)

Узнав, что их очень богатая и очень глупая тетя Хильда заболела, сестры Мэйси и Саванна отправляются в ее загородное поместье в надежде получить наследство. Впрочем, там они обнаруживают, что в поместье налетели и другие родственники. Чтобы получить желаемые деньги, сестрам придется завоевать доверие тети и дискредитировать родню.

Главные роли в фильме исполнили Тони Коллетт ("Достать ножи", "Шестое чувство") и Анна Фэрис (франшиза "Очень страшное кино", "Сколько у тебя?"). Также в фильме задействованы Кэтлин Тернер ("Роман с камнем", "Война супругов Роуз") и Дэвид Духовны ("Секретные материалы", "Секс и Калифорния").

Режиссером фильма выступил Дин Крейг, больше всего известный как автор сценария к фильму "Смерть на похоронах".

Премьера фильма состоялась осенью 2022 года, также он официально выходил в российский прокат весной 2023 года. Фильм получил посредственные отзывы. Так, на IMDb у него сейчас оценка 5,2 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 30% одобрения от критиков и 33% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 37 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом отрицательные отзывы".

Космоголовый

Headspace (ПАР, 2023, приключения/анимация/экшн)

В результате странной аварии Гас, Софи и Макс из Сил защиты космоса (SPF) и их микроскопический космический корабль SPF-50 попадают в мозг 16-летнего Нормана. Они могут видеть то, что видит он, и слышать то, что слышит он. Поскольку эти инопланетяне борются с преступностью, теперь они должны заручиться помощью Нормана, чтобы спасти Землю от межгалактического злодея Золтарда, которому удалось взять под контроль сознание директора школы. Норман, его друзья и пришельцы должны приложить немало усилий, чтобы скрыть присутствие инопланетной жизни в их школе, пока они продолжают галактическую борьбу между добром и злом.

Также в ноябре мультфильм должен официально выйти в российский прокат.

Суперсила

Superpower (США, 2023, военный/документальный)

По сути, это первый крупный американский кинопроект, посвященной полномасштабному военному вторжению России в Украину в феврале 2022 года.

На самом деле съемки фильма начались в Украине еще в ноябре 2021 года. Первоначально оскароносный американский актер и режиссер Шон Пенн, известный своей активной поддержкой Украины, и его сорежиссер Аарон Кауфман интересовались феноменом превращения популярного комедийного актера Владимира Зеленского в политика. Впрочем, после вторжения акценты в ленте изменились – после небольшого перерыва съемочная группа во главе с самим Шоном Пенном вернулась в Украину уже летом 2022 года, чтобы снять новые кадры. Во время этого Пенн снова общался с президентом Владимиром Зеленским, прятался во время воздушной тревоги в президентском бункере, посещал охваченный боями Северодонецк, встречался с рядовыми украинцами и тому подобное.

Фильм показывает Россию как террористическое государство, демонстрируя многочисленные свидетельства о преступлениях Вооруженных сил РФ против мирного населения. Одной из главных тем ленты является необходимость расширения военной помощи Украине.

Премьера фильма "Суперсила" состоялась во время 73-го Берлинского кинофестиваля в феврале 2023 года.

Для широкой аудитории фильм стал доступен платформе Paramount+ с 18 сентября 2023 года.

Дети шпионов: Армагеддон

Spy Kids: Armageddon (США, 2023, комедия/боевик/семейный)

Это уже пятый фильм серии, который является одновременно ее перезапуском – предыдущий фильм вышел еще в 2011 году. На этот раз дети лучших секретных агентов мира невольно помогают мощному разработчику игр раскрыть компьютерный вирус, который дает ему контроль над всеми технологиями, и теперь они должны сами стать шпионами, чтобы спасти своих родителей и мир.

Как и все предыдущие части, фильм снял Роберт Родригес ("Четыре комнаты", "От заката до рассвета", "Город грехов").

При этом в фильме появились совершенно новые актеры, сыгравшие новых персонажей – Захари Ливай (франшизы "Шазам!", "Тор"), Джина Родригес (сериал "Девственница Джейн"), Билли Магнуссен ("Не время умирать", "Шпионский мост"), Ди Джей Котрона (франшиза "Шазам!", сериал "От заката до рассвета") и другие.

Сериал станет доступен на стриминговом сервисе Netflix 22 сентября 2023 года.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют воздушные тревоги, отключения электроэнергии и комендантский час.

Если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто. Аналогичная система обмена билетов действует в случае отключения электроэнергии.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы сентября 2023 года – на этой неделе на FX стартует 12 сезон хоррор-сериала "Американская история ужаса", а на Netflix выйдет финальный сезон комедийного шоу "Сексуальное образование". Тем временем, на Peacock стартует мини-сериал "Континенталь", являющийся приквелом к кинофраншизе "Джон Уик".

Марина Григоренко