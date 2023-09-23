События фильма "Пила Х" будут происходить между первой и второй частями франшизы.

28 сентября 2023 года в украинский прокат выходит фильм ужасов "Пила Х" (Saw X), который станет десятым фильмом самой популярной хоррор-франшизы всех времен.

Всего ленты этой серии собрали в мировом прокате более миллиарда долларов. "Пила Икс" – это не обычный триллер или фильм ужасов. Эти фильмы имеют свою уникальную концепцию, которая цепляет даже больше, чем кровавые игры и причудливые ловушки "Конструктора". Именно "Конструктору" Джону Крамеру и посвящена десятая часть серии. Создатели обещают зрителям кино в духе первых и лучших лент франшизы, во время просмотра которого они смогут заглянуть во внутренний мир этого злодея и увидеть его лучшую, человечную сторону.

УНИАН вместе с кинокомпанией Adastra Cinema расскажет интересные факты о фильме.

О чем фильм

Действие фильма происходит между событиями, показанными в фильмах "Пила: Игра на выживание" и " Пила 2". Смертельно больной Джон Крамер едет в Мексику, чтобы получить рискованное экспериментальное лечение от рака. Однако выясняется, что "лечение" – это афера для обмана самых уязвимых людей. Найдя новую цель, Крамер возвращается за "работу", используя свои хитроумные смертельные ловушки против мошенников.

Лента является одним из лучших примеров симбиоза таких жанров, как фильм ужасов и триллер. В "Пиле Х" мастерски сочетается саспенс, драма и, конечно, хитроумные и самые жестокие игры от "Конструктора".

"Конструктор" раскрывается с неожиданных сторон

"Конструктора" – Джона Крамера воплощает на экране ныне уже легендарный актер Тобин Белл, который десятки лет играл потрясающие характерные роли, но прославился лишь в 2004 году, после выхода первой ленты из серии "Пила". Именно его филигранная актерская работа поразила зрителей не меньше, чем жестокость игр. Белл сумел превратить "Конструктора" из типичного главного злодея хоррора в сложного и многогранного персонажа, который вызывает симпатию миллионов зрителей по всему миру вот уже 19 лет.

"Пила X" – это история Джона Крамера. Это окно в определенный период его жизни, и он берет вас с собой в это путешествие", – рассказал Тобин Белл.

Сам актер любит своего культового персонажа и не устал работать над его развитием.

"Моя работа состоит в том, чтобы привнести в Джона ощущение человечности и реальности и заставить зрителей задуматься – пока они получают потрясающие впечатления от просмотра фильма", – отметил актер.

Белл уверен, что секрет невероятного успеха "Пилы" и ее "Конструктора" заключается в сложности персонажа Джона Крамера.

"Джон очень тщательно обдумывает свои действия. В каждом фильме нам удавалось добавлять слои к персонажу, начиная с первого фильма. Но в этом фильме будет много невероятных, неожиданных и глубоких аспектов, которые заставят зрителя посмотреть на "Конструктора" другими глазами", – рассказывает Белл.

Кто в главных ролях

Помимо Белла, который сыграет Джона Крамера впервые с 2017 года, Шони Смит снова исполнит роль Аманды Янг – помощницы и соратницы "Конструктора".

Компанию звездам франшизы составят – Сюнневе Макодю Лунд, Стивен Брэнд и Майкл Бич. Также в касте представлены Рената Вака, Паулетт Эрнанде, Джошуа Окамото и Октавио Хинохоса.

Таким образом, в ленте вы можете увидеть давно знакомых звезд и новых актеров, персонажи которых станут очередными жертвами игр знаменитого "Конструктора".

Кто за камерой

Режиссером ленты выступил Кевин Гройтер, который является монтажером первых фильмов серии, имеющих наибольший успех среди фанатов и критиков. Также он является режиссером более поздних лент франшизы ("Пила VI", "Пила 3D") и настоящим фаворитом среди миллионов поклонников серии.

Он обещает, что эта история будет сконцентрирована именно на "Конструкторе", который и является центром вселенной "Пилы", а также дразнит возвращением к более строгому тону франшизы: "Возможно, это не простота уровня "Пила I", но близко к этому. "Пила X" – это эмоциональное путешествие, в которое вы отправляетесь вместе с Джоном Крамером, а не бойня, которую вы переживаете с точки зрения жертв. Очевидно, найдутся люди, которым это не понравится, но я думаю, что фильм понравится людям, которые фанатеют не только от крови в кадре. Но не волнуйтесь, фанаты крови: мы готовы поспорить, что и вы тоже будете более чем довольны".

"Пила X" возвращается к началу

"Впервые за много лет мы назвали фильм "Пила", – говорит продюсер Марк Бург. – Мы возвращаем зрителей на начало "Пилы" и к тому, во что они влюбились".

Продюсер Орен Коулс, который работал над франшизой с момента ее создания в 2003 году вместе со своим партнером-продюсером Марком Бургом, говорит, что "Пила X" уже давно находилась в разработке – еще до выхода восьмой и девятой частей.

"Мы работали над этим фильмом почти семь лет. Зрители говорили нам, что хотят фильм "Пила", в котором Джон Крамер был бы ключевой фигурой и в центре истории. Это первый раз, когда вы видите, как он создает, а затем расставляет свои ловушки", – комментирует он.

Продюсер утверждает, что на этот раз планы и ловушки Джона вызовут сочувствие у зрителей, потому что именно он жертва: "Все, что с ним происходит, когда он обращается за лечением, – это мошенничество, и в том, как он мстит, есть своего рода катарсис".

Несмотря на все свои изобретательные ловушки, Джон, как отмечает Кулес, является "главным героем франшизы и жертвой, которая пытается выпутаться из ужасных ситуаций и отомстить за себя и других, кто стал жертвами этих "медицинских экспертов".

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Стоит отметить, что эксклюзивные права на франшизу "Пила" имеет американская компания Lionsgate, которая после инцидента с прокатом ленты "Джон Уик 4" в России официально запретила прокат и демонстрацию фильма "Пила Х" на территории РФ.

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