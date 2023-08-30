Топ-10 сериалов сентября: "Континенталь", "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон", "Утреннее шоу" и другие

В сентябре традиционно начинается новый сериальный сезон, поэтому зрителей у "малых экранов" ждет немало новинок. В частности, уже совсем скоро стартуют новые сериалы "Ген V", "Континенталь" и "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон". Также в сентябре выйдут новые сезоны многих популярных сериалов, среди которых – "Утреннее шоу", "Половое воспитание" и "Американская история ужасов". Об этих и других сериалах месяца читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил подборку самых интересных сериалов сентября 2023 года – как новых, так и продолжений проектов предыдущих лет.

Колесо времени

The Wheel of Time (США, Prime Video, фэнтези/приключения, 2 сезон, премьера – 1 сентября)

Сериал, основанный на цикле "Колесо времени" Роберта Джордана, повествует о группе молодых людей из небольшой деревушки, на которых начинают охотиться злые силы, пытаясь выследить Избранного. В центре сюжета сериала – воинственная колдунья Морейн Дамодред из могущественного женского ордена Айз Седай, которая отправляется вместе с молодежью в опасное путешествие, чтобы уберечь их и доставить в единственное безопасное место – Тар Валон.

Главную роль в сериале исполняет Розамунд Пайк ("Исчезнувшая", "Аферистка", "Опасный элемент").

Второй сезон сериала будет состоять из 8 эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю с финалом 6 октября. Уже известно, что сериал также продлен на третий сезон.

Милое дитя

Dear Child (Германия, Netflix, детектив/драма, 1 сезон, премьера – 7 сентября)

В центре сюжета этого сериала – загадочная женщина, которая смогла сбежать из жестокого плена. Это событие указывает следователям на темную правду о нераскрытом исчезновении, которое произошло тринадцать лет назад.

Мини-сериал будет состоять из шести эпизодов, все из которых выйдут одновременно.

Подкидыш

The Changeling (США, Apple TV+, фэнтези/ужасы, 1 сезон, премьера – 8 сентября)

Сериал, снятый на основе одноименной новеллы американского писателя Виктора Лаваля, покажет альтернативную версию Нью-Йорка, в которой мужчина в поисках своего похищенного сына и пропавшей жены попадает в странный магический мир.

Главные роли в сериале исполнили Лейкит Стэнфилд ("Достать ножи ", "Иуда и черный мессия", сериал "Атланта"), Адина Портер (сериалы "Настоящая кровь", " Американская история ужасов"), Амира Ванн (сериал "Как избежать наказания за убийство"), Кларк Бако (сериал "Леттеркенни") и другие.

Создала сериал Келли Марсел, которая до этого работала над сценариями к фильмам "50 оттенков серого", "Спасение мистера Бэнкса" и франшизе "Веном".

Первый сезон сериала будет состоять из 8 эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно, а остальные – один раз в неделю с финалом 13 октября.

Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон

The Walking Dead: Daryl Dixon (США, AMC/AMC+, ужасы/зомби, 1 сезон, премьера – 10 сентября)

Хотя популярный постпокалиптический сериал "Ходячие мертвецы" и завершился в 2022 году после 11 сезона, его создатели решили не прощаться со своей аудиторией и на радость фанатам начали запускать один за другим спин-оффы об отдельных персонажах из оригинального сериала. В частности, в июне 2023 года состоялась премьера шоу "Ходячие мертвецы: Мертвый город" о приключениях Мэгги Грин и Нигана (он уже продлен на второй сезон), а в 2024 году должен войте сериал "Ходячие мертвецы: Те, кто живет" о том, как сложилась судьба Рика Граймса, Мишонн и Джадис Стоукс после финала оригинального шоу.

Ну а в этом месяце фанаты франшизы увидят сериал "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон", события которого также будут происходить после завершения основного сериала. Как не трудно догадаться по названию, в центре сюжета будет Дэрил Диксон (его роль повторит Норман Ридус), который каким-то образом окажется в Европе и на протяжении сериала будет пытаться выяснить, как так получилось.

Первый сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, которые будут выходить один раз в неделю с финалом 15 октября.

Утреннее шоу

The Morning Show (США, Apple TV+, драма/сатира, 3 сезон, премьера – 13 сентября)

В центре сюжета сериала – внутренняя кухня утреннего телевидения на вымышленном телеканале.

Главные роли в сериале исполняют Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Билли Крудап. В третьем сезоне шоу к основному актерскому составу также присоединились Джон Хэмм (сериалы "Безумцы", "Несокрушимая Кимми Шмидт") и Николь Бехари (сериалы "Сонная лощина", "Черное зеркало").

Третий сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю с финалом 25 октября. Уже известно, что сериал также продлен на четвертый сезон.

Дикая местность

Wilderness (Великобритания, Prime Video, триллер/драма, 1 сезон, премьера – 15 сентября)

Сериал рассказывает запутанную историю любви, по ходу которой идеальная жизнь красивой пары быстро превращается в настоящий кошмар.

Главные роли в сериале исполнили Дженна Коулман (сериалы "Доктор Кто", "Песочный человек"), Оливер Джексон-Коэн (сериалы "Призраки дома на холме", "Призраки поместья Блай") и Эшли Бенсон (сериал "Милые обманщицы").

Первый сезон сериала будет состоять из шести эпизодов.

Американская история ужасов: Уязвимый

American Horror Story: Delicate (США, FX, ужасы/научная фантастика/драма, 12 сезон, премьера – 20 сентября)

В центре сюжета нового сезона этого хоррор-сериала в формате антологии (в каждом сезоне новая история и новые герои) окажется молодая женщина, которая уверена, что некая таинственная сила мешает ей забеременеть.

Главную роль в этом сезоне сериала исполнила Эмма Робертс, которая также снималась в пяти других сезонах шоу ("Шабаш", "Фрик-шоу", "Культ", "Апокалипсис", "1984"). Компанию ей составили супермодель Кара Делевинь ("Отряд самоубийц", "Валериан и город тысячи планет", сериалы "Карнивал Роу", "Убийства в одном здании") и суперзвезда Ким Кардашьян. Обе они дебютируют во вселенной AHS.

Также уже известно, что одну из гостевых ролей в этом сезоне исполнит Закари Куинто, который до этого появлялся в сезонах "Дом-убийца", "Психбольница" и "Нью-Йорк".

12 сезон сериала будет разделен на две части – первые пять эпизодов выйдут с 20 сентября по 18 октября 2023 года, остальные – уже в 2024 году. При этом ранее заявлялось, что сериал будет иметь не менее 13 сезонов.

Половое воспитание

Sex Education (США, Великобритания, комедия/драма, Netflix, 4 сезон, премьера – 21 сентября)

События сериала разворачиваются в средней школе маленького городка Мурдейл в Великобритании. В центре сюжета – застенчивый подросток Отис Милберн, живущий со своей матерью Джин – известным специалистом по сексологии и психологии отношений. В начале первого сезона сериала он вместе с проблемной ученицей Мейв Уайли открыл подпольную "клинику", где за деньги парочка помогала другим ученикам решать вопросы интимного характера. В течение следующих трех сезонов главные герои сериала и их друзья регулярно попадали в неловкие ситуации и решали личные проблемы.

Главные роли в сериале исполняют Эйса Баттерфилд (Отис Милберн), Эмма Макки (Мейв Уайли), шШути Гатва (Эрик Эфенг), Эйми Лу Вуд (Эйми Гиббс), Коннор Суинделлс (Адам Грофф) и Джиллиан Андерсон (Джин Милберн).

Четвертый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все из которых выйдут одновременно. Это будет последний сезон шоу.

Континенталь

The Continental (США, Peacock, боевик/криминал/триллер, 1 сезон, премьера – 22 сентября)

Сериал является приквелом к кинофраншизе "Джон Уик". В центре сюжета – история легендарного отеля "Континенталь" и молодого Уинстона Скотта в антураже преступного мира Нью-Йорка 1975 года.

Главные роли в сериале исполнили Колин Вуделл (сериалы "Первородные", "Бортпроводница", "Судная ночь") и Мел Гибсон ("Храброе сердце", "Безумный Макс", "Смертельное оружие"). Также одну из ролей в сериале исполнила украинская актриса Марина Мазепа ("Воплощение зла", "Обитель Зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити").

Мини-сериал будет состоять всего из трех эпизодов, которые будут выходить один раз в неделю с финалом 6 октября.

Ген V

Gen V (США, Prime Video, боевик/супергеройское, черная комедия, 1 сезон, премьера – 29 сентября)

Этот сериал является спин-оффом популярного антисупергеройского сериала "Пацаны" (The Boys). Основные события сериала будут проходить в вымышленном колледже для супергероев-подростков Godolkin University School of Crimefighting, которым управляет Vought International Corporation. В центре сюжета – заклинательница крови Мари Моро, которая хотя стать новой участницей легендарной "Семерки". Впрочем, на ее пути возникает немало преград.

Главные роли в сериале исполнят звезды "Леденящих душу приключений Сабрины" Джез Синклер и Чанс Пердомо, а также Лиззи Бродвей из "Американский пирог представляет: Правила для девочек", Шелли Конн из "Бриджертонов", Патрик Шварценеггер и другие.

Одним из шоураннеров "Ген V" выступил Эрик Крипке, который также поставил основной сериал "Пацаны", а до этого прославился благодаря шоу "Сверхъестественное".

Первый сезон шоу будет состоять из восьми эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно, а остальные пять будут представлены по одному раз в неделю с финалом 3 ноября.

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Марина Григоренко