"Вонка", "Демоническое Рождество" и "Иллюзия безопасности": что посмотреть на выходных

На этой неделе в прокат выйдут яркий фэнтези "Вонка" с Тимоти Шаламе, украинская комедия "Ограбление по-украински", хоррор "Демоническое Рождество" и еще несколько новинок. Тем временем, онлайн станет доступен кибер-триллер "Иллюзия безопасности" с Итаном Хоуком и Джулией Робертс. Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Вонка

Wonka (США, 2023, комедия/приключения/семейный/фэнтези)

Лента, являющаяся приквелом к роману "Чарли и шоколадная фабрика", расскажет удивительную историю о том, как величайший в мире изобретатель, фокусник и шоколатье стал тем Вилли Вонкой, которого мы знаем сегодня. Эта яркая и изобретательная лента познакомит зрителей с молодым Вилли Вонкой, полным идей и решительно настроенным менять мир кусочек за кусочком. Он докажет, что лучшие вещи в жизни начинаются с мечты.

Главную роль в фильме исполнил Тимоти Шаламе ("Дюна", "Король", "Не смотрите вверх", "Французский вестник"). Также в нем сыграли Оливия Колман ("Лобстер", "Фаворитка", "Отец"), Киген-Майкл Ки ("Парки и зоны отдыха", "Фарго"), Селли Хокинс ("Форма воды", "Приключения Паддингтона"), Хью Грант ("Дневник Бриджит Джонс", "Реальная любовь", "Подземелья и драконы"), Роуэн Аткинсон ("Мистер Бин", "Джонни Инглиш") и другие.

Режиссером фильма выступил Пол Кинг, который до этого снял две части "Приключений Паддингтона".

Премьера фильма состоялась 28 ноября 2023 года в Лондоне, и первые реакции критиков у него скорее положительные. Так, сейчас на IMDb у "Вонки" 7,9 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes у него 84% одобрения от критиков. Тем временем, на Metacritic киноэксперты дали ему 67 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Ограбление по-украински

Пограбування по-українськи (Украина, 2022, комедия/боевик)

В центре сюжета фильма – детский тренер по плаванию Алекс, который по уши влюбляется в недосягаемую красавицу. Для того, чтобы поразить любимую и резко изменить свою жизнь, он решает... ограбить банк. Но, конечно же, ограбление идет не по плану и оборачивается непредсказуемыми приключениями не только для главного героя, но и для всех, кто оказался рядом.

Главные роли в фильме исполнили Остап Халавко, Даша Астафьева, Андрей Бурым, Владимир Горянский и другие. Не обошлось и без традиционных для украинской комедии звездных камео – в фильм засветились Влад Яма, Василий Вирастюк и другие.

Сняла фильм Алина Бухтиярова, которая ранее поставила комедию "Янтарные копы".

Демоническое Рождество

The Sacrifice Game (США, 2023, ужасы)

Саманта и Клара – ученицы школы-интерната. Они не смогли поехать домой на рождественские каникулы, и, кажется, хуже не бывает. Однако именно на Рождество на пороге их школы появляется банда сектантов-убийц, и ситуация приобретает смертельный характер.

Главные роли в фильме исполнили Мена Масуд ("Аладдин" Гая Ричи), Оливия Скотт Уэлч (трилогия "Улица Страха") и бывший фристайлист, олимпийский призер Гас Кенуорди ("Американская история ужаса: 1984").

Премьера фильма состоялась еще летом 2023 года на Fantasia International Film Festival, и он получил неплохие отзывы. В настоящее время на IMDb фильм имеет оценку 5,9 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes у него аж 100% одобрения от критиков (правда, отзывов лишь 14).

Альма и Оскар

Alma & Oskar (Германия, Чехия, Швейцария, Австрия, 2022, драма/биография)

Лента основана на реальных событиях. В центре сюжета – недавно овдовевшая венская femme fatale Альма Малер, которая соблазняет молодого художника-экспрессиониста Оскара Кокошку. Небольшое сексуальное приключение переростает в бурный роман. Оскар считает Альму своей музой, которая больше служит его мужским фантазиям, чем реальности. Сама Альма тоже персона творческая – композиторша. Но одержимое стремление Оскара сделать эту женщину своей ставит под угрозу ее мечту добиться успеха самостоятельно. Возникает игра власти и зависимости, которая ставит Альму и Оскара на грань самоуничтожения.

Режиссер Дитер Бернер искал претендента на роль знаменитого художника в течение двух лет. В конце концов, он пригласил в фильм Валентина Постльмайра после того, как увидел в его исполнении Ромео в шекспировском спектакле. Альму Малер на экране воплотила Эмили Кокс – звезда сериала "Последнее королевство".

Персонажами фильма стали и другие знаменитости того времени. В частности, в сюжете фигурирует основатель Баухауза Вальтер Гропиус, роль которого исполнил Антон фон Люке ("На Западном фронте без перемен", "Франц", "Вавилон-Берлин").

Сейчас на IMDb фильм имеет оценку 6,3 балла из 10.

Кредитные проходимцы

Une année difficile (Франция, 2023, комедия)

События фильма происходят в канун Рождества. Вокруг предрождественская суета и сезон скидок – все стараются купить как можно больше подарков. Но для двух главных героев это все недоступно: из-за огромных долгов банк заблокировал их кредитки и отдал дела в суд. Так они попали на перевоспитание в группу анонимных шопоголиков. Впрочем, уже скоро они заметили, что в здании рядом собираются эко-активисты и наливают бесплатное пиво. Поэтому парочка решила заглянуть на халявные угощения. Вскоре у них родился коварный план: присоединиться к протестам против глобального потепления и чрезмерного потребления, чтобы затем возглавить свой собственный протест – против банковской системы.

Сейчас на IMDb фильм имеет оценку 6,5 баллов из 10.

Загадочный мир роботов

Boonie Bears: Guardian Code (Китай, 2023, приключения/анимация/семейный)

Когда братья-медведи Бриар и Брамбл были маленькими медвежатами, их любящая мама таинственным образом исчезла. Спустя много лет на выставке "Планета роботов" медведи встречают незнакомку, удивительно похожую на их пропавшую мать. Теперь братьям придется раскрыть тайну загадочного исчезновения мамы, и это расследование перевернет их жизнь с лап на голову. Бриара и Брамбла ждут головокружительные приключения и захватывающие схватки с коварными врагами, но нет сомнений: медведи, как всегда, одержат победу.

Сейчас на IMDb фильм имеет оценку 6,5 баллов из 10.

Иллюзия безопасности

Leave the World Behind (США, 2023, триллер/драма)

В центре сюжета фильма, название которого дословно переводится как "Оставь мир позади" – супруги, которые решают провести отпуск в арендованном доме в отдаленной части Лонг-Айленда. Однако хозяева дома внезапно возвращаются и сообщают, что в Нью-Йорке произошла катастрофа – в результате сверхмощной кибератаки, которая несет за собой разрушительные последствия.

Главные роли в фильме исполнили Джулия Робертс ("Красотка", "Эрин Брокович", "Одиннадцать друзей Оушена"), Итан Хоук ("Гаттака", "Тренировочный день", "Синистер"), Махершала Али ("Место под соснами", "Лунный свет, "Зеленая книга"), Миха'Ла Геррольд ("Тело Тело Тело", "Дурные деньги", "Черное зеркало") и Кевин Бейкон ("Невидимка", "Таинственная река", "Люди Икс: Первый класс").

Режиссером и сценаристом фильма выступил Сэм Эсмейл, наиболее известный как создатель сериала "Мистер Робот" (2015-2019) и режиссер первого сезона сериала "Возвращение домой" (2018) с Джулией Робертс. В то же время его последний полнометражный фильм – романтическая комедия "Комета" – вышел аж в 2014 году.

Мировая премьера фильма состоялась 25 октября 2023 года на AFI Fest, а 22 ноября он вышел в ограниченный прокат в США. Для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix 8 декабря 2023 года.

Сейчас на IMDb фильм имеет оценку 7 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes у него 80% одобрения от критиков и 89% от зрителей. На Metacritic киноэксперты дали ему 74 балла из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы декабря 2023 года – в первых числах месяца на Netflix вышел второй сезон южнокорейского хоррор-сериала "Милый дом", а 6 декабря сервис выпустил французский криминальный сериал "Кровавое побережье".

Марина Григоренко