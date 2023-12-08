Противостояние "Оппенгеймера" и "Барби" стало одним из главных кинособытий года.

Крупнейшая база данных фильмов в Интернете IMDb признала лучшим фильмом 2023 года биографическую драму Кристофера Нолана "Оппенгеймер" с Киллианом Мерфи в главной роли, рассказывающую о создании атомной бомбы Робертом Оппенгеймером.

Вместе с тем, главный конкурент фильма – романтическая комедия "Барби" от режиссера Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях – оказалась лишь на 25-м месте.

Отметим, что сейчас на сервисе IMDb "Оппенгеймер" имеет суммарную оценку 8,4 балла из 10, тогда как у "Барби" оценка 7 баллов из 10. На Metacritic у фильма Нолана оценка от кинокритиков 89 баллов из 100 ("всеобщее признание"), а у ленты Гервиг – 80 баллов ("в целом положительные отзывы"). На Rotten Tomatoes у "Оппенгеймера "93% одобрения от критиков, тогда как у "Барби" – 88%.

В то же время, в прокате "Барби" была более успешной – фильм Греты Гервиг уже заработал более 1,4 миллиарда долларов. При этом "Оппенгеймер" пока собрал в мире чуть более 950 миллионов долларов. Оба фильма являются одними из самых кассово успешных по итогам 2023 года.

Лучшие фильмы 2023 года по версии IMDb

1. Оппенгеймер / Oppenheimer (США, Великобритания, драма/биография, режиссер Кристофер Нолан).

2. Прошлые жизни / Past Lives (США, драма/романтика, режиссер Селин Сон).

3. Убийцы цветочной луны / Killers of the Flower Moon (США, детектив/драма/криминал/исторический, режиссер Мартин Скорсезе).

4. Бедные-несчастные / Poor Things (США, Великобритания, Ирландия, романтика/научная фантастика, режиссер Йоргос Лантимос).

5. Анатомия падения / Anatomie d'une chute (Франция, драма/криминал/триллер, режиссер Жюстин Трие). Фильм-победитель Каннского кинофестиваля этого года.

6. Человек-паук: Сквозь Вселенную / Spider-Man: Across the Spider-Verse (США, приключения/супергеройское/анимация, режиссеры Хоаким Дос Сантос, Кэмп Паверс и Джастин Томпсон).

7. Оставленные / The Holdovers (США, комедия/драма, режиссер Александер Пейн).

8. Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая / Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (США, боевик/приключения/триллер, режиссер Кристофер МакКуорри).

9. О сухих травах / Kuru Otlar Üstüne (Турция, Франция, Германия, драма, режиссер Нури Бильге Джейлан).

10. Джон Уик 4 / John Wick: Chapter 4 (США, боевик, режиссер Чад Стагелски).

C топ-40 лучших фильмов по версии IMDb вы можете ознакомиться по ссылке.

Как сообщал УНИАН, также IMDb назвал лучшие сериалы 2023 года. Возглавило рейтинг комедийно-драматическое шоу "Медведь". А вот хитовое шоу "Последние из нас" оказалось лишь на 15-м месте.

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