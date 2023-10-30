В украинский прокат фильм выйдет уже 2 ноября 2023 года.

2 ноября 2023 года на экраны украинских кинотеатров выйдет приключенческий фантастический фильм "Королевство зверей" (Le Règne animal).

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" подготовили интересные факты о ленте и объяснили, почему ее прокат не стоит пропускать.

О чем фильм

По сюжету фильма, мир охватывает волна мутаций, которые превращают обычных людей в животных. Главный герой по имени Франсуа делает все, чтобы спасти свою жену, подвергшуюся воздействию этого таинственного явления. Пока вокруг появляются новые существа, главный герой и его 16-летний сын отправляются на поиски матери, которые изменят их жизнь навсегда.

Отношения отца и сына на фоне фантастических событий

Профильное издание Screen International отметило в своей рецензии, что "Королевство зверей" – это "смелое, дикое сочетание жанров". И действительно, фильм сложно отнести сугубо к фантастике, хотя основной движок сюжета – таинственная эпидемия.

В то же время в многочисленных комментариях прессе режиссер и исполнители главных ролей утверждают, что эта лента в первую очередь исследует отношения отца и сына. 16-летний Эмиль вырастает, становится самостоятельной личностью. Для его отца это означает потерю контроля, местами непонимание своего потомка. Оба героя должны повзрослеть и перейти на новый уровень взаимоотношений.

Таким образом "Королевство зверей" балансирует между фантастикой, приключениями и семейным кино, и будет хорошим выбором даже для семейного просмотра.

Титулованные актеры

Главную роль в картине исполнил Ромен Дюрис – лауреат премий "Хрустальный глобус" и "Люмьер". Одна из его недавних знаковых работ – игра в ленте "Окончательный монтаж" оскароносного Мишеля Азанавичуса, амбассадора United24. В прошлом году этим фильмом открывался Каннский кинофестиваль, однако в Украине эту работу показали только раз – на фестивале "Уикенд в Париже", поэтому украинским зрителям Ромен Дюрис будет больше знаком по картинам "Три мушкетера: д'Артаньян" и "Эйфель".

Знаковую роль в "Королевстве зверей" играет еще одна французская звезда – Адель Экзаркопулос. Это самая молодая обладательница Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля: вместе с Леей Сейду она снялась в ленте "Жизнь Адель" 2013 года, и жюри Канн впервые наградило главным призом за лучший фильм не только режиссера, но и актрис. За эту работу она также получила премии "Сезар"и "Люмьер".

Впечатляющие спецэффекты

Визуальная составляющая "Королевство зверей" – это та сторона картины, которую неоднократно отмечают в обзорах международные СМИ, в частности Little White Lies и Cineuropa. Именно за спецэффекты лента получила награду на Каталонском международном фестивале фантастического кино в Сиджасе.

За спецэффекты в фильме отвечал Бруно Лефевр, который в свое время работал в артдепартаментах картин "Леон" Люка Бессона и "Большая рыба" Тима Бертона. Также к работе над лентой был привлечен Паскаль Молина, работавший над "Городом потерянных детей" Жана-Пьера Жене и Марка Каро, а также "Идентификацией Борна" и третьей частью "Перевозчика".

Режиссер, отмеченный киевлянами

"Королевство зверей" – лишь второй полнометражный фильм режиссера Тома Кайе. Однако этого кинотворца нельзя назвать незаметной фигурой – его предыдущий фильм "Истребители" получил четыре награды в Каннах и стал лучшим дебютом по версии премии "Сезар" в 2015 году.

Определенную славу в свое время Тома Кайе получил и в Украине: в 2011 году его короткий метр "Париж-Шанхай" выиграл Приз зрительских симпатий киевского фестиваля "Молодость".

Фестивальный хит

Мировая премьера "Королевства зверей" состоялась на нынешнем Каннском кинофестивале, который в индустрии считают главной мировой киноплощадкой. Там фильм открывал программу "Особый взгляд" – вторую по важности фестивальную секцию после основного конкурса.

Картину показывали и на других кинофестивалях класса "А": в Карловых Варах, Варшаве и Лондоне.

В настоящее время на IMDb фильм имеет оценку 7,1 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 94% одобрения от критиков. На Metacritic кинообозреватели дали фильму 70 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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