"Битлджус Битлджус", "Граф Монте-Кристо", и "Преследователь": что в кино с 5 сентября

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Главной премьерой в кинотеатрах Украины на этой неделе станет возвращение "Битлджуса" Тима Бертона, который спустя 36 лет снова собрал на экране Майкла Китона, Вайнону Райдер и Кэтрин О'Хару, а также добавил к ним своих новую любимицу Дженну Ортегу и новую даму сердца Монику Белуччи.

Кроме того, стартуют показы зрелищной новой экранизации знаменитого романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо", высоко оцененного критиками напряженного триллера "Преследователь" и приключенческой анимации "Детективы зверопоезда" для самых маленьких зрителей.

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет боевик "Ребел-Ридж" со звездой хитовых сериалов "Полиция Майами" и "Детектив Нэш Бриджес" Доном Джонсоном в роли главного негодяя.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Битлджус Битлджус

Beetlejuice Beetlejuice (США, 2024, комедия/ужасы/фэнтези)

Фильм является продолжением хита 1988 года "Битлджус" и его события происходят через 36 лет после финала первого. Уже взрослая Лидия Дитц, вместе со своей мачехой Делией и дочерью-бунтаркой Астрид, возвращаются в тот самый печально известный дом на холме в Уинтер-Ривер. Когда Астрид находит на чердаке таинственный макет города и случайно открывает портал в потусторонний мир, это приводит к огромным проблемам в обоих мирах, поэтому это лишь вопрос времени, когда кто-то трижды произнесет имя Битлджуса. Как только это произойдет, озорной демон вернется и устроит хаос в своем фирменном стиле.

Снял новый фильм все тот же Тим Бертон ("Эдвард руки-ножницы", "Чарли и шоколадная фабрика", "Сонная лощина", сериал "Уэнздей"), который поставил и первую часть.

К своим ролям в сиквеле вернулись главные звезды предшественники – Майкл Китон повторил роль Битлджуса, а Вайнона Райдер и Кэтрин О'Хара снова сыграли Лидию и Делию Дитц.

Среди новых имен в касте – Дженна Ортега (сериал "Уэнздей", франшиза "Крик"), которой досталась роль Астрид. Также в фильме задействованы Моника Беллуччи (франшиза "Матрица", "Малена", "007 Спектр"), Уиллем Дефо ("Антихрист", "Маяк", "Бедолахи"), Джастин Теру ("Малхолленд Драйв", "Ангелы Чарли: Только вперед", сериал "Сантехники Белого дома") и Берн Горман (франшиза "Тихоокеанский рубеж", "Багровый пик", "Наблюдатель").

Мировая премьера фильма состоялась 28 августа 2024 года на Венецианском кинофестивале, где он был показан во внеконкурсной программе как фильм открытия. Первые отзывы о нем скорее положительные.

На данный момент на Rotten Tomatoes фильм имеет 78% одобрения от критиков, тогда как на Metacritic киноэксперты оценили его в 63 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Граф Монте-Кристо

LeComtedeMonte-Cristo/ The Count of Monte-Cristo (Франция, Бельгия, 2024, приключения/драма/экшн)

Очередная экранизация сверхуспешного романа великого французского писателя Александра Дюма предлагает зрителям новое видение истории молодого и амбициозного Эдмона Дантеса, который становится жертвой заговора друзей. Получив несправедливый приговор коррумпированного суда, он был отправлен на пожизненное заключение в самую суровую тюрьму Европы за преступление, которое не совершал. Но спустя годы несокрушимый Эдмон совершает дерзкий побег, получает несметные сокровища и возвращается в свободную жизнь. Впереди его врагов ждет страшное возмездие, а самого Дантеса – путь к любви и пониманию своего места в этом жестоком мире.

Главную роль Эдмона Дантеса в фильме исполнил молодой французский актер Пьер Нине ("Ив Сен Лоран", "Маскарад"), а в украинском дубляже озвучил его популярный певец и шоумен Владимир Дантес.

Премьера фильма состоялась в рамках внеконкурсной программы нынешнего Каннского кинофестиваля, где он получил в основном положительные отзывы.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 8 из 10 баллов на основе более 5 тысяч отзывов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрения от критиков и 94% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 62 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Преследователь

StrangeDarling(США, 2023, триллер)

В центре сюжета фильма – парень и девушка, которые случайно встретились в баре. Впрочем, по мере общения их отношения становились все более нездоровыми. Теперь он преследует ее через весь город с запятнанными кровью руками, а девушка зовет на помощь всех, кого встречает, но каждый, кто решится ей помочь – сам оказывается в опасности. Что вызвало ярость парня? Что скрывает девушка? Возможно, ее тайна и является причиной серии убийств?

Главные роли в фильме исполнили Вилла Фицджеральд (сериалы "Ричер", "Падение дома Ашеров"), Кайл Галнер ("Улыбка"), Мэдисон Бити ("Однажды.... в Голливуде"), Стивен Майкл Квезада (сериал "Во все тяжкие"), Эд Бегли младший (сериал "Лучше звоните Солу") и другие.

Снял фильм американский режиссер Джей Ти Мольнер, больше всего известный по своему режиссерскому полнометражному дебюту "Преступники и ангелы" (2016).

Мировая премьера фильма состоялась еще в сентябре 2023 года на кинофестивале Fantastic Fest в Техасе, но в кинотеатры он попал только сейчас.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 96% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 84% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 82 из 100 баллов (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,2 из 10 баллов ("в целом положительные отзывы").

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Детективы зверопоезда

Kutoppen – På sporet /Mystery on the Cattle Hill Express (Норвегия, 2023, приключения/экшн/анимация)

Гениальный изобретатель Альберт Эйнсвин разработал семена, которые могут расти без дождя, солнца, и даже без почвы. Однако во время путешествия на зверопоезде невероятное изобретение исчезает – кто-то его похитил. К счастью, среди пассажиров поезда – знаменитая детектив Агата Гризти. Вместе со своими помощниками она начинает расследование.

Прототипами для героев мультфильма стали ученый и изобретатель Альберт Эйнштейн и писательница, автор детективов Агата Кристи.

Это уже третья часть норвежской "звериной" франшизы – после мультфильмов "Веселая ферма" (2017) и "Рождество на ферме" (2020).

Украинская премьера анимации состоялась на 11-м Чилдрен Кинофесте в июне 2024 года, где лента заняла третье место по популярности среди зрителей.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,1 из 10 баллов.

Ребел-Ридж

Rebel Ridge (США, 2024, боевик/триллер/драма)

В центре сюжета фильма – бывший морпех Терри Ричмонд, который пытается внести залог за своего кузена, однако местная полиция незаконно присваивает его деньги. После этого он при поддержке молодой работницы суда начинает борьбу с коррупцией в небольшом городке, одновременно используя свои особые навыки, чтобы вернуть деньги.

Главные роли в фильме исполнили Аарон Пьерр ("Время", "Брат"), Дон Джонсон ("Джанго освобожденный", "Достать ножи", сериалы "Полиция Майами", "Детектив Нэш Бриджес"), Анна-София Робб (сериалы "Дневники Кэрри", "Притворство") и другие.

Снял фильм американский режиссер Джереми Солнье ("Зеленая комната", "Придержи темноту", отдельные эпизода третьего сезона сериала "Настоящий детектив").

Для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix 6 сентября 2024 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы сентября 2024 года – в этой неделе на Apple TV+ стартует четвертый сезон шпионской черной комедии "Медленные лошади" с Гэри Олдменом, на Peacock состоится премьера мини-сериала "Ночь боя: Ограбление на миллион долларов" с Кевином Хартом, а Netflix выпустит криминальную драму "Идеальная пара" с Николь Кидман.

Марина Григоренко