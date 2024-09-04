Фильм собрал таких известных украинских музыкантов, как Святослав Вакарчук, Андрей Хлывнюк, группа "Даха Браха" и многих других.

12 сентября 2024 года в украинский прокат выходит документальная лента "Вооруженные песней" (Soldiers of Song), рассказывающая о том, как украинские музыканты борются с российскими оккупационными войсками. Кто-то из артистов пошел в ВСУ и защищает Родину непосредственно в окопах, а кто-то ездит по фронту и поддерживает бойцов в этой тяжелой борьбе. Фильм, созданный при участии США и Украины, был представлен на одном из самых престижных международных фестивалей.

УНИАН и кинокомпания "Артхаус Трафик" подготовили пять интересных фактов об этом важном фильме, которые стоит знать перед просмотром.

Истории героев

Ряд украинских артистов после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году стали на защиту украинского государства. Святослав Вакарчук записался в ТРО и неоднократно ездил по линии фронта с концертами для военных. Андрей Хлывнюк ("Бумбокс") пошел служить в ВСУ, стал оператором дрона и даже получил ранение. Николай Серга после полномасштабной агрессии служил в ТРО Одессы, а затем создал "Культурный десант" – организацию, которая проводит концерты для военных. Лента расскажет эти и многие другие уникальные истории артистов с эксклюзивными деталями.

Герои ленты

В фильме "Вооруженные песней" можно будет увидеть таких известных украинских музыкантов, как Святослав Вакарчук ("Океан Эльзы"), Светлана Тарабарова, Андрей Хлывнюк ("Бумбокс"), Николай Серга, оперный певец Сергей Иванчюк, Марко Галаневич ("ДахаБраха"), Василий Крячок (дирижер Львовской национальной филармонии), Саша Чемеров (The Gitas), Екатерина (Пташка) Полищук и скрипач Моисей Бондаренко.

Все артисты поделятся своими воспоминаниями о начале полномасштабного вторжения России в Украину и расскажут о том, как они приняли решение вести борьбу с российскими оккупантами. Это возможность впервые услышать откровенные истории известных артистов.

Режиссер

Режиссером ленты является американский продюсер Раян Смит, чей предыдущий проект называется "Кто, если не мы" и рассказывает об игроках Украинской Лиги Американского Футбола, которые в начале полномасштабного вторжения присоединились к рядам ВСУ и стали на защиту государства.

Фильм был снят Национальной Футбольной Лигой США (NFL) и сейчас доступен к просмотру на официальном YouTube-канале Лиги. За эту ленту Раян Смит получил премию "Эмми".

"Музыка обладает необычайной способностью создавать связи между культурами. Мы считаем, что "Вооруженные песней" предложат зрителям глубже понять украинский опыт, способствуя сопереживанию и связи с их трудностями", – говорит сам режиссер о своей новой ленте.

Композитор

Музыку для проекта "Вооруженные песней" создал Кадим Тарасов, который ранее был композитором и режиссером монтажа альманаха "Культура vs война". В частности, он работал над сериями о Сергее Михальчуке, Ахтеме Сеитаблаеве, Константине и Владе Либеровых, Сергее Жадане и Тарасе Компаниченко.

Тарасов имеет индивидуальный подход к каждому проекту и всегда старается передать в музыке основную суть истории.

Премьера на престижном фестивале

Премьера фильма "Вооруженные песней" состоялась на престижном кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке, который был основан актером Робертом Де Ниро, продюсером Джейн Розенталь и инвестором Крейгом Геткоффом в 2002 году. Каждый год на этом ивенте проходит показ более 600 лент и шоу, фестиваль посещает более 150 тыс. зрителей.

Премьера украинской ленты о войне на таком мероприятии очень важна, ведь это дает возможность еще раз напомнить миру, что Украина продолжает бороться против зла и отстаивать свою независимость.

Положительные отзывы критиков

Лента "Вооруженные песней" уже собрала положительные отзывы международных критиков.

"Смит дает зрителям быстрое представление о том, свидетелями чего стали украинцы и как это повлияло на их жизнь. "Вооруженные песней" освещают другую часть российско-украинской войны, которую обсуждают не так много СМИ. Это захватывающее понимание того, как музыка объединяет людей, особенно во время продолжающейся войны", – пишет в своем обзоре критик Дэвид Вангберг.

"Используя шокирующие кадры с фронта, этот фильм напоминает нам не только о трагедиях, которые продолжают происходить во время этой войны, но и о стойкости Украины и ее культурных силах. Здесь музыка функционирует не только для поднятия настроения солдат, но и как культурный экспорт для повышения осведомленности о войне, инструмент для сбора гуманитарных и военных средств, а также ценный культурный артефакт. Преданность музыканта своему делу напоминает нам о настоящей силе искусства и влиянии красоты в катастрофических обстоятельствах", – отмечает Камиль Рамос.

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