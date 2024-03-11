В ночь с 10 на 11 марта прошла 96-я церемония вручения "Оскара". Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе, в театре "Долби" - он принимает премию с 2001 года.
Главную статуэтку за лучший фильм ожидаемо получила лента Кристофера Нолана "Оппенгеймер".
Лучшим актëром стал Киллиан Мëрфи за роль в победившем фильме, лучшей актрисой - Эмма Стоун, которая сыграла в картине "Бедные-несчастные".
Все победители "Оскара":
- Лучший анимационный фильм - "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки
- Лучший фильм на иностранном языке - "Зона интересов" Джонатана Глейзера
- Лучшая мужская роль второго плана - Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер"
- Лучшая женская роль второго плана - Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные"
- Лучший короткометражный анимационный фильм - "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко"
- Лучший короткометражный документальный фильм - "Последняя ремонтная мастерская"
- Лучший документальный фильм - "20 дней в Мариуполе"
- Лучший игровой короткометражный фильм - "Чудесная история Генри Шугара"
- Лучший оригинальный сценарий - "Анатомия падения"
- Лучший адаптированный сценарий - "Американское чтиво"
- Лучшие грим и прически - "Бедные-несчастные"
- Лучшие костюмы - "Бедные-несчастные"
- Лучшая работа художника-постановщика - "Бедные-несчастные"
- Лучшие визуальные эффекты - "Годзилла: Минус один"
- Лучший монтаж - "Оппенгеймер"
- Лучшая операторская работа - "Оппенгеймер"
- Лучший звук - "Зона интереса"
- Лучший саундтрек - "Оппенгеймер"
- Лучшая музыка к фильму - "Барби" (Билли Айлиш "What Was I Made for")
- Лучшая режиссура - Кристофер Нолан, "Оппенгеймер"
Украина на "Оскаре-2024"
Украинский фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" забрал награду на "Оскаре" за лучшую документалку. Режиссер ленты отметил, что это первый "Оскар" для Украины, и он рад, что получил его, однако было бы лучше, если бы этого фильма вообще не было, потому что он о большой войне в Украине.