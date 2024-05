"Ты меня любишь?", "Эзра" и кинофестиваль Docudays UA: главные премьеры недели

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

На этой неделе в кинотеатрах выходит очередной украинский фильм о взрослении в 90-х (если вы еще от них не устали) – теперь это драма "Ты меня любишь?" от Тони Ноябревой.

Также в кинотеатрах можно будет посмотреть фильм ужасов "Незнакомцы: Часть первая", комедию "Эзра. Неподобающее поведение", чешскую историческую драму "Вторжение. Операция "Дунай", французскую комедию "Тест на тещу" и японское аниме "Волейбол! Битва на свалке".

Кроме того, 31 мая стартует главный кинофестиваль документального кино в Украине Docudays UA – на этот раз его тема будет звучать как "10 лет трехдневной войны, которая длится три столетия".

Тем временем, онлайн на Netflix выйдут польская криминальная драма "Цвета зла: Красный" и шведская подростковая драма "Часть тебя".

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Ты меня любишь?

Do You Love Me? (Украина, 2023, драма/coming-of-age)

Главная героиня фильма – 17-летняя Кира, которая переживает развод родителей и сталкивается с моральными вызовами и потребностью в принятии взрослых решений, когда в стране происходят тектонические изменения 90-х. Главная идея фильма – в любви нуждаются все, независимо от социального статуса, возраста, условий жизни и событий вокруг: все мечтают получить "Да" в ответ на вопрос "Ты меня любишь?".

Главную роль в фильме сыграла Карина Химчук – за эту работу ее признали лучшей украинской актрисой 2023 года по версии национальной премии кинокритиков "Киноколо". Также украинские зрители могли видеть ее в фильме "Короли рэпа".

Сняла фильм украинский режиссер Тоня Ноябрева, известная по комедии "Герой моего времени" 2018 года.

Мировая премьера фильма состоялась в феврале 2023 года на 73-м "Берлинале" в секции "Панорама". С тех пор драма "Ты меня любишь?" проехалась по целому ряду европейских кинофестивалей, получив несколько наград и номинаций. Также она участвовала в национальном конкурсе кинофестиваля "Молодость-2023".

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов.

Вторжение. Операция "Дунай"

The Man Who Stood In The Way (Украина, Чехия, Литва, 2023, драма/военный/исторический/байопик)

Этот политический триллер рассказывает о подавлении Пражской весны и борьбе народа Чехословакии против советской оккупации. В конце 1960-х годов, когда страна решила избавиться от коммунистического ига, ключевой фигурой Пражской весны стал выходец из еврейской семьи из Галичины – врач и политик Франтишек Кригель. Однако советская власть не собиралась уступать зону влияния и в одну ночь разрушила надежды народа на свободу, когда советские танки вошли в Прагу. Кремлевские спецслужбы начали охоту, и Кригеля вместе с представителями правительства похитили и вывезли в Москву. В плену под давлением КГБ их заставляли подписать протокол, означающий согласие на военную оккупацию страны. Кригель – единственный, кто отказывается ставить подпись, несмотря на угрозу ликвидации его самого и близких, бросив вызов генсеку Брежневу.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов.

Незнакомцы: Часть первая

The Strangers: Chapter 1 (США, 2024, триллер/ужасы)

Пара влюбленных Майя и Райан решают отпраздновать свою пятую годовщину, но не подозревают, что она может стать последней. Они отправляются в путешествие, которое приводит их в маленький городок, где местные жители, даже дети, на удивление заинтересованы незнакомцами. Пара не желает оставаться в этом странном месте, но вынуждена провести ночь в доме, где вскоре появляются безумные убийцы в кукольных масках.

Главную женскую роль в сериале исполнила звезда сериала "Ривердейл" Меделин Петш, а ее партнером стал Фрой Гутьеррез (сериалы "Волчонок", "Крик. Кровавая месть").

Режиссером фильма выступил киноветеран Ренни Харлин ("Крепкий орешек 2", "Остров головорезов", "Охотники за разумом").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил лишь 21% одобрения от критиков и 44% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 43 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 4,4 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Эзра. Неподобающее поведение

Ezra (США, 2023, комедия)

Эта комедия рассказывает о сложных отношениях между некогда успешным сценаристом ночных комедий, а теперь не слишком успешным стендапером и его незаурядным 9-летним сыном Эзрой. Потерпев крах в карьере и в личной жизни, Макс живет вместе с отцом Стэном – талантливым шеф-поваром, который из-за своих странностей потерял ресторан и стал швейцаром. Макс постоянно ссорится с бывшей женой и ее новым парнем по поводу воспитания их сына. В конце концов он решает похитить Эзру и отправиться вместе с ним в путешествие через всю страну, что привело к невероятно катастрофическим последствиям.

Лента собрала весьма именитый актерский состав – Бобби Каннавале ("Блондинка", "Ирландец", "Я, Тоня"), Роберт Де Ниро ("Таксист", "Крестный отец 2", "Убийцы цветочной луны"), Роуз Бирн ("Подружки невесты", "Шпионка"), Вера Фармига (франшиза "Заклятие", сериалы "Мотель Бейтс", "Соколиный глаз"), Рейн Уилсон (сериал "Офис"), Вупи Голдберг ("Призрак", "Джек-попрыгунчик", "Действуй, сестра") и другие.

Снял фильм актер и режиссер Тони Голдвин ("Прогулка по Луне", "Флирт со зверем", "Приговор").

Мировая премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Торонто осенью 2023 года, где он получил положительные отзывы.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 75% одобрения от критиков.

Тест на тещу

Cocorico (Франция, 2024, комедия)

В центре этой типичной французской комедия – двое влюбленных из совершенно разных миров. Родители невесты – ужасно богатые аристократы со старинными дворцами, виноградниками и родословной до седьмого колена. Перспектива знакомства семей выглядит настоящим адом, ведь папа жениха – простой продавец машин в сельском салоне. Эта встреча должна была бы превратиться в катастрофу, но неожиданный подарок – тест ДНК – спутал карты. И теперь все узнают, кто есть кто на самом деле.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,7 из 10 баллов.

Волейбол! Битва на свалке

HAIKYUU!!! The Dumpster Battle (Япония, 2024, аниме/спорт/комедия/драма)

Фильм основан на серии манги Харуичи Фурудатэ Haikyu!!! и является прямым продолжением одноименного аниме-сериала. Несмотря на сильную конкуренцию, сборная команда школы Карасуно по волейболу прошла предварительный этап турнира Харутака в префектуре Мияги и вышла в третий тур.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов.

Цвета зла: Красный

Colors of Evil: Red (Польша, 2024, криминал/драма)

Когда на побережье польского Троеместа находят тело девушки, прокурор объединяет усилия с матерью жертвы в поисках правды.

Главные роли в фильме исполнили популярные в Польше актеры Якуб Гершал, Майя Осташевска и Зофия Ястшембска.

Фильм станет доступен на Netflix с 29 мая 2024 года.

Часть тебя

A Part of You (Швеция, 2024, драма/подростковое)

В центре сюжета этого эмоционального фильма – девушка-подросток, которая пытается собрать воедино свой разрушенный мир. Это лента о тех, кого оставляют позади.

Главные роли в фильме исполнили Фелисия Максим, Эдвин Райдинг и поп-звезда Зара Ларссон.

Фильм станет доступен на Netflix с 31 мая 2024 года.

Кинофестиваль Docudays UA

21-й Международный кинофестиваль документального кино о правах человека Docudays UA пройдет с 31 мая по 9 июня 2024 года. Его тема будет звучать как "10 лет трехдневной войны, которая длится три столетия". По словам организаторов кинофестиваля, во время нынешнего кинофестиваля будут подниматься темы сохранения исторической памяти, цикличности истории, поиска идентичности, ответственности и наказания военных преступников.

В частности, во время кинофестиваля в рамках титульной программы покажут шесть фильмов. Среди них – документальный фильм "Мирные люди" украинско-канадского режиссера Оксаны Карпович, получивший две награды нынешнего Берлинского кинофестиваля ("Приз Amnesty International – Специальная награда" и "Приз экуменического жюри – Специальная награда").

Фильм представляет з себя нетрадиционное роуд-муви по деоккупированным украинским территориям, которое демонстрирует разрушения, вызванные полномасштабным российским вторжением. Аудиоряд ленты построен на перехваченных телефонных разговорах российских военных с их близкими. Это те самые далекие от войны "мирные люди", высказывания которых шокируют особой жестокостью.

"Мирные люди" станет фильмом открытия фестиваля. Позже его покажут на кинофестивале "Миколайчук OPEN", который пройдет 15-23 июня 2024 года в Черновцах. В украинский прокат картина выйдет 29 августа 2024 года.

21-й кинофестиваль Docudays UA будет проходить на нескольких локациях в Киеве и одновременно онлайн. Он будет включать: кинопрограмму (не менее 50 фильмов в конкурсных и внеконкурсных секциях), правозащитные события RIGHTS NOW!, мероприятия Архива войны, дискуссии и мастер-классы, индустриальную секцию для профессионалов документального кино и междисциплинарную художественную программу. Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы мая 2024 года– на этой неделе на Netflix выйдет психологический триллер "Эрик" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Также уже есть подборка главных сериалов июня 2024 года.

Марина Григоренко