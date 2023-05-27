Какой сегодня православный праздник в календаре, обычаи дня и запреты для верующих.

УНИАН рассказывает, какой церковный праздник сегодня, можно ли работать в этот день и что нельзя делать.

Православный праздник сегодня, 27 мая - день памяти святого мученика, провидца и чудотворца Исидора Блаженного

Память святого мученика Исидора Блаженного почитают 27 мая по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, этого мученика будут вспоминать 14 мая.

Исидор родился в Александрии в III веке. Еще в юности он пошел на военную службу и принял христианскую веру. Воинам в то время полагалось поклоняться римским богам, но Исидор отказался. Тогда его подвергли пыткам, но не смогли сломить волю воина. Военачальник приказал отрезать Исидору язык, а результате сам стал немым. Тогда святого казнили.

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Исидор имел дал чудотворения и провидения.

Какой сегодня праздник - народные приметы 27 мая

В народе по приметам этого дня судили о том, каким будет лето и урожай:

какая погода 27 мая - таким будет и лето;

красный закат сегодня - к переменчивой и ненастной погоде;

соловьи поют - будет богатый урожай.

Народный праздник 27 мая называется Сидор Огуречник - в это время обычно наши предки сажали огурцы.

Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 27 мая

27 мая категорически запрещается:

ссориться - скандалы могут затянуться надолго, а отношения будет трудно наладить;

думать о плохом;

выезжать в дальнюю дорогу - может оказаться трудной.

Сегодня нельзя отказывать в помощи.

Что сегодня можно делать

Святому молились о хорошем урожае. Сегодня можно и даже положено работать на огороде и в саду - все будет во благо. В этот день принято сажать лен и огурцы - огуречная рассада даст хороший и вкусный урожай.

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