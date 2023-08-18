Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

19 августа в церкви отмечают большой праздник - Преображение Господне. В народе его называют Яблочный Спас. Что следует обязательно сделать в этот день и какие запреты не стоит нарушать на церковный праздник - рассказываем в материале.

19 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Преображение Господне описано в трех Евангелиях - от Матвея, от Марка и от Луки. В них рассказывается о том, как за 40 дней до своей смерти Иисус и его три ученика - Петр, Иоанн и Иаков отправились помолиться на гору Фавор. Во время молитвы Христос преобразился - "просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет", а перед ним появились два пророка - Илия и Моисей. Апостолы были очень поражены увиденным, особенно после того, как на гору спустилось облако, откуда послышался голос Бога: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте". Затем облако исчезло вместе с пророками, а Иисус запретил ученикам рассказывать об увиденном до его воскрешения.

В переводе с греческого "преображение" - это изменение формы. Иисус таким образом показал, что в нем соединяются человеческое и божественное.

Видео дня

Праздник Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа начали отмечать в IV веке, ежегодно в один и тот же день - 19 августа. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) отмечать его будут 6 августа.

Народные приметы на 19 августа

По приметам погоды подмечали, какими будут осень и зима:

ясная погода - осень будет сухой и теплой;

дождь в этот день - весна и осень тоже будут с дождями;

солнечный день выдался - зима будет морозной;

какой день - такой Покров и зима.

В народе 19 августа - праздник Яблочный Спас. Спас - сокращенно от слова "Спаситель", то есть, Иисус. В этот день традиционно верующие благодарят Бога за новый урожай.

19 августа - что сегодня нельзя делать

В большой православный праздник есть несколько строгих запретов:

запрещается заниматься домашним хозяйством, уборкой, ремонтом;

нельзя работать в саду и на огороде;

запрещено шить, вязать, вышивать;

нельзя развлекаться, шуметь, ссориться и сквернословить - продолжается Успенский пост;

не советуют играть свадьбу - в этот праздник в церкви не венчают.

Во время поста нельзя употреблять скоромную пищу, но на Преображение Господне есть послабление: можно есть рыбу и немного вина.

Что можно делать 19 августа

Традиционно в этот день верующие идут в храм - помолиться, поблагодарить Бога за новый урожай и освятить его. Как правило, несут яблоки, мед, колосья пшеницы, виноград, хотя можно освящать и другие плоды. Ничего страшного, если человек придет в церковь без корзины с урожаем, главное - помолиться.

Также на Яблочный Спас пекут яблочные пироги и готовят яблочное варенье. В этот следует угостить яблоками и пирожками всех близких и нуждающихся. Важно в этот день совершать добрые дела - чтобы очистить душу от грехов.

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