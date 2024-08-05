Какой церковный праздник отмечают 6 августа по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

6 августа по новому церковному календарю православные верующие отмечают большой праздник - Преображение Господне. В народе - Яблочный Спас, или Второй Спас. Рассказываем о традициях и приметах 6 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

6 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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6 августа по новому церковному календарю (19 августа по старому) - Преображение Господне.

Полное название праздника - Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Преображение входит в число двунадесятых праздников, это один из двенадцати самых важных праздников православной Церкви. Отмечать его начали с IV века - именно тогда святая равноапостольная царица Елена построила на горе Фаворе храм в честь Преображения Господня.

Ранее мы рассказывали об истории праздника Преображение Господне и с какими молитвами обращаются к Спасителю в этот день.

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6 августа 1123 года, в праздник Преображения, ушел из жизни святитель Феоктист, епископ Черниговский.

До того, как его поставили епископом, он подвизался в Киево-Печерском монастыре и был одним из старцев, которые могли исцелять молитвой - так он исцелил преподобного Никиту. В 1103 году Феоктиста поставили игуменом Киево-Печерского монастыря, а в 1108 году он построил каменную трапезницу.

Известен случай 11 февраля 1110 года, когда в Печерском монастыре было небесное знамение - явился огненный столп от земли до неба и молния, осветившие всю землю, в 1 час ночи прогремел гром. Столп стоял над каменной трапезой, а затем перешел на церковь и стал над гробом преподобного Феодосия и, повернувшись к востоку, исчез. Тогда святой Феоктист настоял, чтобы имя преподобного Феодосия было внесено в синодики святых по всей Руси.

В 1113 году Феоктиста посвятили в епископа Черниговского. 2 мая 1115 года святитель участвовал в перенесении мощей благоверных князей Бориса и Глеба в Вышгороде. Позже, в Чернигове, святитель освятил церковь Бориса и Глеба. Умер святитель 6 августа, поминают его накануне.

Церковный праздник 6 августа по старому стилю

Ранее мы расказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

О чем говорят приметы на 6 августа

По приметам погоды можно сказать, какими будут осень и зима:

ясная погода стоит в этот день - к сухой и теплой осени;

дождь идет - осень тоже будет с дождями;

солнечный и жаркий день - к морозной зиме;

какой день 6 августа - такой Покров и зима.

В народе 6 августа - праздник Яблочный Спас. Спас - сокращенно от слова "Спаситель", то есть, Иисус. В этот день традиционно верующие благодарят Бога за новый урожай. Народный праздник 6 августа также называется Второй Спас, Борис и Глеб летние.

Что нельзя делать 6 августа

6 августа церковь выступает против сквернословия, ругани, сплетен, злобы, зависти и жадности, мести, отчаяния. Запрещается отказывать в помощи просящему.

В большой православный праздник Преображения также запрещается:

заниматься домашним хозяйством, уборкой, ремонтом;

нельзя работать в саду и на огороде;

запрещено шить, вязать, вышивать;

не советуют играть свадьбу - в этот праздник в церкви не венчают.

Продолжается Успенский пост - до праздника Успения Богородицы 15 августа. Тем, кто придерживается поста, в это время нельзя есть продукты животного происхождения, но на Преображение говеющим верующим есть послабление - можно есть рыбу и выпить немного вина.

На Второй Спас можно пригласить гостей и угостить их освященными яблоками, выпечкой, но во время застолья нельзя переедать, шуметь и злоупотреблять спиртным. В праздник также нельзя ссориться с близкими и отказывать в помощи нуждающимся.

Что можно делать 6 августа

Праздничные богослужения начинаются вечером накануне Яблочного Спаса. Утром проходит Божественная литургия - священнослужители надевают белые одежды, которые символизируют фаворский свет, который видели апостолы во время Преображения Господня.

Традиционно в праздник верующие идут в храм - просят у Спасителя мира и благ, благодарят и освящают урожай. В церковь для освящения по обычаю несут яблоки, мед, колосья пшеницы, виноград, но можно и другие плоды. Можно идти в храм и без урожая, ведь главное - это молитва.

По народной традиции на праздник пекут пироги с яблоками и варят яблочное варенье. Ранее мы публиковали рецепты на Яблочный Спас - что можно испечь с яблоками. В праздник положено угощать яблоками и выпечкой других, а также важно в этот день совершать добрые дела - в народе верят, что так можно очистить душу от грехов.

6 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю по старому стилю празднуют Анатолий, Борис и Роман, Глеб и Давид, Иван, Николай, Христина.

Ранее мы публиковали церковный календарь на август 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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