О чем молиться и что нельзя делать на православный праздник 21 февраля.

Православная церковь 21 февраля чтит память ветхозаветного пророка Захарии и преподобного Феодора Стратилата.

Ранее мы публиковали православный календарь на февраль 2023 с важными религиозными событиями.

Православный праздник 21 февраля - день памяти пророка Захарии

Пророка Захарию называют также Захария Серповидец. Это прозвище он получил из-за одного своего видения: однажды святому приснился летающий в воздухе свиток со словом Божьим, который был в форме серпа.

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Захарию с юного возраста снились пророческие сны. Также он написал книгу пророчеств, в которой предсказал последние дни Христа: Его вход в Иерусалим, предательство за тридцать серебреников и затмение Солнца во время распятия. Захария считается одним из двенадцати малых пророков.

Во времена вавилонского гнета Захарий утешал евреев - предсказывал, что скоро это закончится. Поэтому Захарию молятся о даровании надежды, утешении и просят о хорошем урожае.

Православный праздник 21 февраля - день памяти преподобного Феодора Стратилата

Феодор Стратилат - один из самых почитаемых христианских святых. Родился в III веке в ромейском городе Евхаиты. Согласно преданию, Феодор победил змия, обитавшего неподалеку от города и приносившего бедствия местным жителям. За отвагу император Лициний поставил его управлять городом Гераклеей Понтийской, где Феодор обратил в Христову веру многих горожан.

Когда по приказу императора Ликиния начались жестокие гонения на христиан, Феодор пригласил императора в Гераклею и пообещал, что лично принесет жертву языческим богам. Ликиний поверил преподобному, но императорскую армию разбило войско святого. Вскоре Феодора Стратилата схватили и подвергли пыткам. Но Господь исцелил его: вернувшись на место казни, воины увидели, что Феодор жив и невредим. Пораженные, они попросили святого крестить их. Тем не менее Феодор решил принять мученицкую смерть: когда его вели на казнь, он одним только словом отворял двери темниц, а когда люди прикасались к его одежде, то исцелялись от болезней и бесов. "Стратилат" в переводе с греческого значит "военачальник".

Приметы 21 февраля

Если в этот день туман стелется по земле - вскоре выпадет много осадков.

Утро морозное - весна будет ранней.

Собака катается по снегу - скоро будет совсем тепло.

Что можно делать 21 февраля

В этот день верующие соблюдают однодневный пост: не едят молочные продукты, мясо и яйца. Раньше в этот день селяне молились о хорошем урожае и натачивали серпы - считалось, что это привлечет достаток.

Что нельзя делать сегодня

Согласно традиции, точить ножи и другие колюще-режущие предметы, кроме серпов, сегодня нельзя. Поэтому 21 февраля советуют по возможности удержаться от хирургических операций и посещений стоматолога. Лучше перенести их на другой день.

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