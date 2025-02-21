Дата 21 февраля примечательна несколькими народными обычаями и запретами.

Сегодняшняя дата известна многими народными обычаями и давними приметами. Мы рассказали самые интересные факты об этой дате - какой праздник 21 февраля наступает в Украине и в мире, какие есть традиции этого дня и что нужно сделать для счастья.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти отшельника Тимофея Олимпийского. По старому календарю верующие чтят священномученика Федора Стратилата.

Читайте в другой нашей статье подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у православных и о чем можно помолиться.

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Какой сего дня праздник в Украине

Официальных торжеств сегодня нет. Вместе с миром отмечается праздник сегодня в Украине День родного языка, которым в нашей стране является украинский. В честь него проводятся различные фестивали и просветительские акции. А мы рассказываем интересные факты про украинский язык.

Из выдающихся украинцев 21 февраля родились археолог Викентий Хвойка, инженер Александр Кудашев, писатель Владимир Малик, композитор Игорь Шамо, футболист Иван Вишневский.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе ЮНЕСКО в мире отмечают 21 февраля праздник Международный день родного языка. Его цель - прославлять языковое разнообразие и призвать людей сохранить вымирающие языки.

Также в мире наступают сегодня праздники Всемирный день экскурсовода, День комбучи, День булочек с повидлом, День защиты медведей.

Сегодня родились такие мировые знаменитости: композитор Лео Делиб, химик Хенрик Дам, писатель Чак Паланик, певица Нина Симон, актеры Алан Рикман, Эллиот Пейдж и Софи Тернер.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Тимофей Весновей. Наши предки начинали подготовку к весне - убирались в саду, точили садовые инструменты, сеяли семена рассады. Народные приметы гласят, что 21 февраля нужно убраться в доме и вынести сломанные ненужные вещи. Уборка поможет избавиться от негативы и любых проблем в доме.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы не нарушить запреты этого дня, важно помнить, какой сегодня праздник наступает у украинцев. По давним верованиям сегодня нельзя переедать и злоупотреблять алкоголем, иначе будут проблемы с желудком. Также запрещено рубить деревья на участке, иначе навлечете беду.

В эту дату известны следующие погодные приметы:

гремит гром - к урожайному лету;

если в течение недели холодно, то уже скоро начнется весна;

дождь или мокрый снег предвещают дождливую весну;

если реки вышли из берегов, то уже пора сеять рассаду.

Погода 21 февраля будет облачной и с сильными ночными заморозками, но без снега.

У кого день ангела сегодня

По новому стилю День ангела 21 февраля отмечают Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ян, Ярослав.

По старому стилю праздник 21 февраля наступает у обладателей имен Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Теодор, Федор.

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