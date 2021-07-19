Оба автомобиля выехали на тротуар / фото Киев Оперативный
В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и легковушки. Никто не пострадал.
Об этом сообщается на странице Киев.Оперативный в Facebook.
Инцидент произошел 18 июля на проспекте Науки. По словам свидетелей, водитель автобуса оставил его на остановке и пошел за кофе.
Однако маршрутный автобус начал двигаться и врезался в BMW, которая стояла неподалеку. Обе машины вылетели с дороги на тротуар, после чего автобус врезался в столб.
Отмечается, что в результате столкновения автомобилей никто не пострадал.
фото Киев Оперативный
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