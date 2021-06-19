Лидер «Удар», мэр Киева Виталий Кличко выступил на конференции iForum-2021 и рассказал о новейших технологиях и сервисах, которые внедряет столица для эффективного городского управления и комфорта киевлян. В частности: контроль безопасности в городе с помощью интеллектуальных камер видеонаблюдения, создание комфортного парковочного пространства и сервисов для пользования им, а также – о развитии городского приложения «Киев Цифровой».

«Систему технологического – «умного» управления городом Киев начал внедрять первым в Украине, более 6 лет назад. Стартовали мы тогда с «открытого бюджета», который нам помогали запускать немецкие партнеры. Дальше была система ProZorro, которую мы внедрили тоже первыми. Система электронных петиций, и много электронных сервисов для киевлян. И сегодня я могу сказать, что система управления городом находится у меня в кабинете. На большом экране, в онлайн-режиме я могу оперативно реагировать на процессы, происходящие в городе. Или же - с планшета, если я где-то на выезде и нахожусь не в мэрии», - подчеркнул Кличко.

Мэр показал, как выглядит технологическая система управления: все сводные данные, показывающие статистику и реальную картину во всех сферах жизнедеятельности города находятся на одной платформе и отражаются в онлайн-режиме.

Также Виталий Кличко рассказал о проекте по моделированию ситуаций и создание эффективной транспортной модели города, которая позволит в онлайн-режиме анализировать загруженность дорог, планировать капитальные ремонты старых и строительство новых инфраструктурных объектов, основываясь на реальных данных и потребностях столицы.

"Такую модель Киев планирует создать в 2022 году. Мы уже имеем данные, которые можно использовать не только для анализа текущей ситуации, но и для ее дальнейшего прогнозирования. Как изменятся потоки транспорта из-за ремонта дороги? Как повлияет погодная ситуация на загруженность путей? Каких маршрутов общественного транспорта не хватает киевлянам? На эти вопросы сможем получить ответ благодаря моделированию. А следующий шаг – интеллектуальное управление трафиком. Это позволит увеличить пропускную способность дорог и сэкономить время на передвижение по городу», – подчеркнул лидер «УДАРа».

Он отдельно остановился на элементах «умного города», которые уже несколько лет работают в Киеве. В частности – система электронных петиций и Общественный бюджет.

«Это – прежде всего, инструменты электронной демократии. Когда каждый житель может участвовать в развитии своего района, города. Вносить свои предложения и реализовывать проекты. Только за 4 года существования Общественного бюджета в столице реализовали более 1000 проектов, инициаторами которых были киевляне. В этом году голосование за проекты на следующий год начнется 17 августа», – рассказал Виталий Кличко.

Современный город, по словам мэра столицы, – это сложная система, все артерии которой – для эффективности управления – должны быть подключены к сети с возможностью дистанционного сбора данных и управления различными процессами.

«В этом году мы планируем обеспечить полное покрытие города беспроводной сетью IoТ, к которой постепенно подключим миллионы интеллектуальных устройств-сенсоров. Для чего? Для того чтобы в ближайшее время мы могли осуществлять: мониторинг качества воздуха и водоемов, дистанционный контроль микроклимата в учебных и здравоохранения, контроль и оптимизацию вывоза мусора, дистанционное снятие показаний счетчиков, контроль доступа в подвалы, крыши, лифтовые шахты в жилищно-коммунальном хозяйстве и многие другие инструменты для эффективного управления и для комфорта киевлян », – рассказал Кличко.

Также мэр пригласил участников iForum участвовать в обсуждении будущего города в рамках «Kyiv Digital Conf», который состоится в столице 24 ноября.

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Автор: Григорий Бондарь