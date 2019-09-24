Давтян заявил, что не писал заявление об увольнении с должности замглавы КГГА

Киевский городской голова – председатель столичной горгосадминистрации Виталий Кличко заявил, что Дмитрий Давтян и Александр Спасибко написали заявления об увольнении с должностей заместителя председателя КГГА.

Заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян заявляет, что не писал заявление об увольнении с должности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Господин Кличко на пресс-конференции заявил, что я написал заявление об увольнении с должности заместителя председателя КГГА. По этическим соображениям критиковать не буду. Скажу только, что заявление не писал, писать не собираюсь ...", - отметил Давтян.

Давтян добавил, что о якобы написанном им заявлении узнал из новостей.

"Мой выбор - продолжать работать на благо киевлян", - подчеркнул он.

В комментарии УНИАН Давтян уточнил, что не знает, чем вызваны такие действия председателя КГГА. Он также отметил, что причины такого заявления председателя не смогли объяснить ему и представители Кличко.

"Нет, я не писал заявление ... Я пока все еще остаюсь в должности заместителя главы ... Если меня хотят уволить против моей воли, то на это нужно разрешение Кабмина. Проверка и отстранения - по решению Кабмина", - подчеркнул он .

По словам Давтяна, пока согласно временным распределениям обязанностей, некоторые департаменты, которыми он занимался, переподчинили другим заместителям председателя КГГА. "Кажется, некоторые департаменты у меня уже забрали", - сказал Давтян, однако не уточнил, какие именно идет речь.

Он также добавил, что после соответствующего заявления председателя КГГА он с Кличко еще не общался.

Читайте такжеРада рассмотрит закон о столице, Киеву нужна полная перезагрузка – ТкаченкоКак сообщал УНИАН, 23 сентября на брифинге Киевский городской голова – председатель КГГА Виталий Кличко заявил, что заместители председателя КГГА Давтян и Александр Спасибко написали заявления об увольнении.

Также Кличко представил своего нового советника - предпринимателя и основателя Comedy Club UA Максима Бахматова, выразив надежду, что правительство согласует кандидатуру Бахматова на должность заместителя председателя КГГА.

«Я пообщался с господином Давтяном. Я попросил написать заявления и одного, и другого (Давтяна и Спасибко - УНИАН). Их обязанности распределены между другими заместителями. Часть ответственности возложена на Максима Бахматова. И сейчас мы подаем документы в Кабмин. На данный момент я могу сделать - это назначить Бахматова советником, а затем уже будут следующие шаги. Если вы знаете, к сожалению, я как Киевский городской голова, какпредседатель КГГА не могу назначить или уволить заместителей своих без согласования с Кабинетом министров ...», - сказал Кличко.