Кличко: столица продолжит развивать велоинфраструктуру с привлечением велосообщества

Столичная власть продолжает развивать велоинфраструктуру города, но важно, чтобы автоводители придерживались правил дорожного движения и культуры вождения, чтобы велосипед стал безопасным видом транспорта в Киеве.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время заседания Киевсовета.

“Киев продолжает развивать велоинфраструктуру. И к этому процессу мы должны привлекать велосообщество, чтобы вместе с ними разрабатывать и планировать новые маршруты. Чтобы не было претензий у общественности, будто ничего не делается”, - сказал Кличко.

Он отметил, что в структуре КГГА создано подразделение велоинфраструктуры, где работают и представители велосообщества, чтобы влиять на процесс принятия решений.

“Еще одна ключевая составляющая – это культура поведения автоводителей в Киеве. К сожалению, в этом направлении у нас есть много вопросов. Также действия полиции в отношении нарушителей правил дорожного движения должны быть более жесткими, - отметил Кличко. - Чтобы велосипедисты чувствовали себя безопасно на дороге”, - подчеркнул он.

Так, по словам руководителя “Киевавтодора” Александра Густелева, среди приоритетных направлений развития велоинфраструктуры определено, в частности, маршрут “Соломенка – Центр”. В ближайшее время будут проведены торги на проектирование этого маршрута.

Также вскоре будут проведены торги по строительству велодорожки на Набережном шоссе на участке от Пешеходного моста до моста Патона (соответствующий маршрут соединит пешеходный Подол, Почтовая площадь, мост на Труханов остров, мост Метро и мост Патона).

К тому же, “Киевавтодор” продолжает работать над экспериментом по совмещению велодорог с полосами общественного транспорта.

Напомним, на днях в столице скончался велосипедист Диас Мужев, которого на велодорожке сбила машина. Также в последнее время в Киеве было зафиксировано несколько случаев сбития велосипедистов автомобильным транспортом.