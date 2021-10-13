Выплаты по сентябрьским обращениям еще продолжаются, сообщили в компании "ИНГО".

В Украине в сентябре за медицинской помощью обратились на 20% больше застрахованных, чем в прошлом месяце.

Рост количества обращений связан с тем, что возрос уровень сезонных заболеваний, сообщает страховая компания "ИНГО".

В компании отметили, что выплаты по сентябрьским обращениям еще продолжаются. По прогнозам, общий размер выплат будет расти и в дальнейшем и увеличится на 23%, что в целом составит 28-29 млн гривень.

В августе 2021 года "ИНГО" уже возместила почти 23 млн грн за оказание медицинской помощи застрахованным, что на 4% больше, чем в июле того же года.

"В октябре мы ожидаем очередной виток роста показателей на уровне не менее 30%. Ведь кроме фактора сезонности, нас ждет очередная вспышка коронавируса", – рассказал заместитель председателя правления компании "ИНГО" Сергей Майстренко.

Чтобы справиться с новой волной заболеваемости, в том числе инфицированных коронавирусом СOVID-19, страховщик сообщил об усилении сервисного подразделения, которое оказывает консультационную и организационную помощь. Количество сотрудников контакт-центра увеличено, все они имеют медицинское образование и прошли специальное обучение.

"ИНГО" входит в число крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам выплат страховых возмещений.

Автор: Иван Бойко