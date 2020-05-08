Фонд соцстрахования в первом квартале выплатил около 4 миллиардов гривень больничных и декретных

Выплаты по больничным и декретным получили более 800 тысяч человек.

По итогам первого квартала 2020 года Фонд социального страхования Украины (ФССУ) направил на выплату материального обеспечения более 3,8 млрд грн помощи для 806 тыс. застрахованных лиц.

Читайте такжеС начала карантина безработным выплатили 2,3 миллиарда гривен – Госцентр занятости В частности, ФССУ профинансировал по заявлениям-расчетам, представленным работодателями в январе-марте, пособия по временной потере трудоспособности для 758,3 тыс. застрахованных лиц на сумму почти 2,7 млрд грн; пособия по беременности и родам для 39,7 тыс. женщин на сумму более 1,1 млрд гривен; а также пособия на погребение по 2,6 тыс. случаев на сумму почти 11 млн грн.

В ФССУ напомнили, что право на пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам возникает с наступлением страхового случая в период работы (включая испытательный срок и день увольнения), занятия предпринимательской и иной деятельностью, если иное не предусмотрено законом. Основанием для назначения является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности, а в случае работы по совместительству - копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью руководителя и печатью по основному месту работы.

Как сообщал УНИАН, с начала карантина работодатели подали в Фонд социального страхования Украины заявления-расчеты для выплаты пособий по временной потере трудоспособности для 369,2 тыс. застрахованных лиц по более чем 540 тыс. больничных листов.