В Фонде соцстрахования рассказали, влияет ли на размер пособия отпуск без сохранения зарплаты

На период карантина продолжительность отпуска без сохранения зарплаты может превышать 15 календарных дней.

Период нахождения в отпуске без сохранения заработной платы считается не отработанным по уважительным причинам и исключается из расчетного периода при определении суммы материального обеспечения от Фонда социального страхования Украины (ФССУ). Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Отмечается, что срок такого отпуска в общих случаях составляет до 15 календарных дней в году.

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«В то же время, на период объявленного карантина продолжительность отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон может превышать 15 календарных дней. Указанная норма регламентирована частью третьей статьи 84 КЗоТ Украины и частью третьей статьи 26 Закона Украины «Об отпусках», соответствующие изменения вступили в силу 17.03.2020», - говорится в сообщении.

При этом в ФССУ подчеркнули, что, независимо от продолжительности, период отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон считается не отработанным по уважительным причинам, а, следовательно, исключается из расчетного периода и не уменьшает сумму выплат по больничным от фонда.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Фонде соцстрахования разъяснили, что физические лица-предприниматели и самозанятые лица, временно освобожденные от уплаты единого социального взноса с целью их поддержки на период действия противоэпидемических мероприятий, а также частично безработные, продолжают считаться застрахованными лицами и имеют право на выплаты от фонда.

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