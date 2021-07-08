Непогода обрушилась на такие страны как Франция, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Германия. Особенно сильно от непогоды пострадала Чехия.

Убытки страховой отрасли от непогоды, которая обрушилась на некоторые страны Европы в конце июня, могут составить 2,5 млрд евро.

Эксперты Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) включили в неблагоприятные погодные условия грозы, град и даже торнадо, который ударил по Чехии 24 июня.

Франция, Бельгия, Нидерланды, Швейцария и Германия также были среди стран, пострадавших от ураганов. Более половины повреждений произошло в Германии, в основном в подразделении автострахования.

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В MSK сообщили, что только штормы Фолькер и Вольфганг, разразившиеся между 21 и 25 июня, могут привести к убыткам в 2 млрд евро. А еще один шторм под названием Херо может привести к еще 500 млн евро застрахованных убытков после серьезного ущерба от града в Швейцарии и сильного дождя в Германии.

К этому следует добавить убытки от чешского торнадо, от которого пострадали более тысячи домов, когда он прошел через юго-восток страны со скоростью ветра до 225 км в час.

По предварительным оценкам, страховые убытки от торнадо составили от $150 до 200 млн, что позволяет MSK быть уверенным в том, что общие убытки от десяти дней европейских штормов превысят отметку в 2,5 млрд евро. Тем не менее, эксперты предупредили, что "сложно систематически суммировать ущерб, тем более что в договорах перестрахования возможны разные почасовые оговорки для событий шторма / града и элементарного сильного дождя", передает forinsurer.com.

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Автор: Ирина Погорелая