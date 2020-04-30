Страховая компания "ИНГО" работает над переводом договоров по КАСКО и "Зеленой карте" в электронный формат

Сегодня клиентам компании доступна возможность приобрести онлайн такие страховые продукты, как туристическое страхование, автострахование и страхование жилья.

Украинская страховая компания "ИНГО" с целью упрощения предоставления услуг для клиентов работает над переводом более сложных страховых продуктов в электронный формат, среди которых, в частности, договоры в сфере автострахования - КАСКО и "Зеленая карта".

Читайте такжеСтраховой рынок Украины после перехода под контроль НБУ через пару лет станет совершенно другим - экспертГлава правления "ИНГО" Игорь Гордиенко в интервью УНИАН сообщил, что сегодня клиентам компании доступна возможность приобрести онлайн такие страховые продукты, как туристическое страхование, автострахование и страхование жилья.

"Покупка этих продуктов не требует посещения офиса страховой компании. Также мы работаем над переводом и других более сложных страховых продуктов в электронный формат. Таких, как, например, КАСКО (страхование транспорта от ущерба, хищения или угона - УНИАН), что требует сложной оценки автомобиля, дистанционного осмотра авто в момент приема на страхование и урегулирования страхового события", - сказал Гордиенко.

Он также сообщил о технической готовности компании перевести в электронный формат договор страхования ответственности владельцев автотранспортных средств "Зеленая карта", который необходим для поездок на автотранспорте за рубеж.

Также глава правления "ИНГО" добавил, что в настоящее время компания уже тестирует функцию дистанционного осмотра авто при наступлении страхового случая по КАСКО в рамках упрощения предоставления услуг для клиентов.

Как сообщал УНИАН, сбор премий страховой компании "ИНГО" в 2019 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 26% – до 1,53 миллиарда гривень, а собственный капитал компании увеличился на 37% - до 699 миллионов гривень.

Справка УНИАН. Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» имеет 25-летний опыт работы на рынке и входит в группу крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам страховых возмещений.

Компания имеет 29 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам.

Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН.