Глава правления страховой компании Игорь Гордиенко: За два дня мы перестроили свою деятельность в условиях "новой реальности", для которой уже придумано название – "экономика редких касаний"

Акционерная страховая компания «ИНГО» имеет почти три десятка лет опыта работы на страховом рынке. Стабильно занимая лидирующие позиции по суммам выплат страховых возмещений, активам компания входит в группу наибольших страховщиков Украины по объему премий и величине собственных активов.

«ИНГО» имеет 29 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования и предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам.

Сеть компании представлена 50 представительствами по всей территории Украины, в которых работают около полутысячи сотрудников.

Глава правления страховой компании «ИНГО» Игорь Гордиенко в интервью УНИАН рассказал об особенностях страховой защиты на период пандемии коронавируса, о предпочтениях украинцев в сфере страхования, а также спрогнозировал, как изменится рынок в связи сэкономическим кризисоми переходом под контроль Нацбанка.

Как вы оцениваете состояние страхового рынка Украины в 2019 году? Каким прошедший год стал для компании «ИНГО»?

Прошлый год стал последним годомтрехлетнего «линейного роста» рынкаи временем, когда мы ходили без масок и строили оптимистичные планы на будущее. Если говоритьоб итогах 2019 года в целом по рынку, то страховых компаний стало меньше на 21 процент по сравнению с 2018 годом – до 233. При этом, за прошедший год зафиксирован рост нетто премий и выплат действующих страховщиков на 13 и на 10 процентов - до 39,5 и 14,4 миллиардов гривен соответственно.

ИНГОв рисковом сегменте завершила 2019 год со следующими результатами:сбор премий вырос по сравнению с предыдущим годом на 26 процентов – до 1,527 миллиардов гривен, а собственный капитал компании также увеличился на 37 процентов, до 699 миллионов гривен.Сумма оплаченных убытков составила 658 миллионов гривен.

За счет чего вырос рынок страхования?

Более десяти последних лет драйверы роста неизменны –автострахование и добровольное медицинское страхование.

В частности, рост премий зафиксирован в сфере автострахования, к которому относятся обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО, плюс 11,9 процентов); «Зеленая карта» (плюс 36,5 процентов); страхование транспорта от ущерба, хищения или угона (КАСКО, плюс 18,9 процентов). Медицинское страхование также продемонстрировало рост на 24,3 процента - до 1,624 миллиардов гривен.

Стоит отметить, что наибольшей была динамика в туристическом страховании, показав рост на 52,1 процент – до 1,187 миллиардов гривен.

Было ли падение по каким-то видам страхования?

По официальной статистике все виды показали положительную динамику по сборам.Более детальный - секторальный анализ сборов премийотразил экономическое состояние отраслей и социальных групп в 2019 году. Например, сбор премий по страхованиюобъектов металлургических предприятий и предприятий традиционной энергетики уменьшился на двадцать процентов по сравнению с 2018 годом.

Вы отметили рост в медицинском страховании. За счет кого он происходит: физлиц или корпоративного сегмента?

Как я сказал ранее, премии по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) показывают положительную динамику последние двенадцать лет. Структура сборов - юридические и физические лица практически не менялась за это время – 96 процентов премий отюридических лиц.Мой прогноз - в ближайшие несколько лет это соотношение существенно не изменится. Причины такой ситуации– тема отдельного разговора.

Стоит отметить, чтов последние месяцы на фоне событий с короновирусом число запросов на страхование от физических лиц заметно растет. Но этот рост существенно не изменит соотношений премий, о которых я упоминал.

Как введенный властями всеукраинский карантин в рамках мер по борьбе с коронавирусом повлиял на деятельность вашей страховой компании? Что изменилось для клиентов?

В немыслимо короткие сроки, а именно за два дня «ИНГО» перестроила свою деятельность в условиях«новой реальности»,для которой уже придумано название – «экономика редких касаний».

В настоящий моменткомпания продолжает работу в режиме 24/7. В штатном режиме без задержек производятся оплаты убытков и другие денежные трансакции. 75 процентов сотрудников работают удаленно, а 25 процентов- в офисах компании,поддерживая техническую инфраструктуру и критически важные регламенты. Коммуникации с клиентами, контрагентами, партнерами поддерживаются дистанционно. Также дистанционно происходит ежедневное планирование работы подразделений и еще многое другое, что осуществляется дистанционно.

Как итог, внутренние проекты по cashless и paperlessускорились и уже сейчас достигнутуровеньбезналичных трансакций и электронного документооборота, ожидаемый в конце года (спасибо Нацкомфинуслуг иНациональномубанку за адекватную реакцию в текущей непростой ситуации).В целом, операционная эффективность компании возросла.

Ряд украинских компаний уже заявили о сокращении сотрудников и урезании зарплат из-за коронавируса. Планируете ли вы применять подобные антикризисные меры в компании?

Откровенно на этот непростой вопрос отвечу так: мы разработали два сценария работы компании на период кризиса с учетом опыта предыдущих кризисных периодов. Но правда в том, что никтоне знает, по какому сценарию будет развиваться экономический кризис. Даже впессимистическом сценарии мы планируем сделать все возможное и даже больше, чтобы избежать масштабных сокращений.

Расскажите об особенностях страховой защиты в нашей стране на период пандемии коронавируса. Покрывает ли добровольное медицинское страхование затраты на установление такого диагноза и лечение?

В случае обращения в контакт-центр застрахованного лица с жалобами, похожими на симптомы коронавируса, ему будет организован вызов скорой государственной медицинской помощи 103 для транспортировки в специализированное медучреждение и последующей диагностики. Наша страховая компания будет организовывать своим клиентам весь спектр необходимой программы страхования медицинской помощи до момента установления диагноза COVID-19.

В настоящий момент мы не предусматриваем покрытие лечения коронавируса по одной простой причине - наши программы медицинского страхования предусматривают лечение преимущественно в частных клиниках. Тогда как частные клиники в подавляющем своем большинстве на сегодняшний день не оказывают такие услуги из-за отсутствия необходимой лицензии, достаточного количества необходимого медицинского оборудования, а также опыта в лечении данного заболевания.

То есть, сами затраты на установление такого диагноза, в частности, проведение тестирования, страховка покрывает? Есть ли эти тесты в частных клиниках?

Затраты на проведение тестов или анализов для диагностирования COVID-19 страховая программа покрывает. На данный момент коммерческие клиники проводят экспресс-тесты и забор анализов для диагностики. Однако, с этими тестами много спекуляций. На сегодняшний день я не знаю, какие именно тесты ввозятся в страну, так как к нам попадают тесты самого разного качества. В Украине очень мало людей, в том числе и диагностов, которые могут адекватно дать оценку привезенным типам тестов.

Внутри компании и на рынке идет постоянная дискуссия, что делать с этими тестами. Мы ведем переговоры относительно покупки тестов с тремя производителями, тест-системы которых сертифицированы нашими официальными органами. Мы хотим их закупить, в первую очередь, для наших врачей, потому что именно они сегодня находятся на "линии огня".

Мы будем предоставлять такую услугу тестирования и для наших клиентов, находящихся в зоне риска, например для пожилых людей и лиц с тяжёлыми хроническими заболеваниями по назначению лечащих специалистов.

Как вы оцениваете объем претензий в туристическом страховании из-за пандемии, которая нарушила планы поездок тысячи туристов? На какую компенсацию могут рассчитывать пострадавшие украинские туристы?

В начале марта мы делали оценку влияния пандемии на убыточность по туристическому страхованию по портфелю компании. Прямого влияния пандемии на изменение убыточности в настоящий момент мы не видим. Однако, в связи с тем, что часть страхователей не имеют возможность покинуть территории стран пребывания довольно длительный промежуток времени, есть вероятность, что обращения от страхователей по возмещениям убытков все же будут.В мае мы получим адекватную статистику. На сегодня частота обращений не увеличивается.

В эпоху диджитализации многие украинские компании переводят ряд услуг в электронный формат. Как всеобщая цифровизация трансформирует жизнь «ИНГО»?

Об эффективности технологической платформыи текущем уровне цифровой трансформации компании можно судить по тому факту, что ни клиенты, ни партнеры не заметили того, что компания длительное время работает в дистанционном режиме, повторюсь, выполняя все обязательства своевременно. Еще в 2017 году мы разработали трехлетний план цифровой трансформации. В настоящий момент создан проектный офис, который реализовывает до 12 проектов в год в рамках этого плана.Показатель реализации проектов – более 80 процентов.В этом году мы утвердили очередные трансформационные проектына 2020-2022 годы. В план входит карта бизнес-проектов и IT-проектов, нацеленных на построение в компании современной операционной среды. Основными векторами развития являются инновационная корпоративная среда, управление данными, продуктовая среда и технология вывода продуктовна рынок.

Расскажите о наиболее значимых проектах,что они принесут для клиентов?

Клиентоцентричность – один из важнейших аспектов для компании. Для того, чтобы оставаться прибыльным, предельно важно понимать потребности своего клиента, партнера, потребителя. А удобные цифровые инструменты помогают улучшать customerexperience во всех процессах взаимодействия с клиентом: от котировки до урегулирования убытков.

На сегодня уже реализован целый ряд цифровых сервисов: на сайте и в личном кабинете клиента компании представлена онлайн продажа страховых продуктов, таких как туристическое страхование, автострахование, страхование жилья. Покупка этих продуктов не требует посещения офиса страховой компании. Также мы работаем над переводом и других более сложных страховых продуктов в электронный формат. Таких как, например, КАСКО, что требует сложной оценки автомобиля, дистанционного осмотра авто в момент приема на страхование и урегулирования страхового события.

Также мы технически готовы перевести в электронный формат договор страхования ответственности владельцев автотранспортных средств "Зеленая карта", который необходим для поездок на автотранспорте за рубеж.

Для клиента важно иметь возможность дистанционного обслуживания и доступа к его страховой информации 24/7. Для этого в ИНГО есть личный кабинет клиента (cabinet.ingo.ua), в котором можно оформить и оплатить страховые продукты, увидеть информацию по договорам страхования, страховым делам, оплатить очередной платеж, в несколько кликов пролонгировать договор, предоставить документы онлайн. Для удобства клиента внедрены цифровые каналы связи через чат-бот, viber, telegram, facebook.

В рамках построения экосистемы реализованы проекты по созданию API-сервисов, портала партнера, интеграционных сервисов, что позволяет легко и быстро интегрироваться с партнером и выходить на рынок со страховыми продуктами. В данный момент в реализации восемь бизнес-проектов и три инфраструктурных IT-проекта.

Растет ли спрос украинцев на оформление страховых услуг онлайн?

Безусловно, число онлайн клиентов растет. Причем динамика меняется ежемесячно. Например, если доля онлайн продаж ОСАГО в декабре 2019 года составляла 25 процентов, то уже в марте 2020 года она выросла до 43 процентов.

А страховые выплаты тоже можно получить по такой же схеме, как и оформление ряда страховых услуг, не выходя из дома?

С выплатами сложнее. Ведь действующее законодательство устанавливает, что страховщики для осуществления страховых выплат должны получить от застрахованных исключительно оригиналы таких документов, как направление врача, рецепты, выписки с назначениями из истории болезни или амбулаторной карты. Однако, застрахованные не всегда могут предоставить страховой компании такие документы, а в условиях карантина это становится практически невозможным. Мы предлагаем это сделать с помощью почтовых служб. А в некоторых видах страхования, таких как, например КАСКО или ОСАГО, у нас налажена система удаленного урегулирования. Она позволяет подавать все необходимые для выплаты документы непосредственно на СТО без визита в офис страховой компании.

Вы ранее упомянули о возможности дистанционного осмотра авто при наступлении страхового случая по КАСКО в рамках упрощения предоставления услуг для клиентов. Как это будет реализовываться на практике?

Мы эту опцию уже тестируем. Ограничения во внедрении такого решения на сегодняшний день заключаются не в технологической готовностикомпании, а в требовании государственных органов. Например, налоговая служба требует наличия бумажных документов с печатью. Допустим в случае, если мы выплачиваем клиенту страховое возмещение на банковскую карту, и он принимает решение самостоятельно восстановить транспортное средство, но, если не будет доказательных документов, подтверждающих ДТП, это будет означать, что клиент получил доход, а не компенсацию убытка. Соответственно должна быть авторизованная оценка стоимости восстановительного ремонта. Но налоговая служба пока не готова перейти к такой услуге. Мы же со своей стороны, понимая потребность клиентов, пытаемся переводить данный процесс в онлайн в рамках законодательного поля.

С 1 июляв рамках принятого закона о «сплите» Национальному банку Украины будут переданы полномочия по осуществлению надзора за небанковскими финансовыми учреждениями, среди которых и страховые компании. Что это значит для страхового рынка и как это отразится на клиентах страховых компаний?

«Сплит» - ожидаемое для рынка событие. Мы находимся в постоянном диалоге с Национальном банком по таким вопросам, как подготовка к имплементации новых регуляторных требований, новой редакции закона о страховании, отчетности и так далее. Страховщики ознакомлены с регуляторной политикой Национального банка в отношении страхового рынка.Мое мнение: через два-три года мы увидим иной страховой рынок, как по структуре собираемых премий, так и по составу участников.На часто задаваемый вопрос: «Сколько страховых компаний необходимо для нашего рынка?», отвечу цитатой одного моего знакомогопрофив финансовой сфере:«Ровно столько, сколько вы сможете собрать профессиональных команд».

Нацбанк уже начал подготовку к реформе страхового рынка, которая, в частности, предусматривает отмену ряда обязательных видов страхования. Как вы относитесь к таким нововведениям?

Двадцатилетняя практика работы страховых компаний по обязательным видам страхования говорит сама за себя – попытки навязать потребителям обязательные виды, которые не выполняют роль компенсации фактических убытков, воспринимаютсякак коррупционные схемы.

Сейчас идет работа над тем, чтобы пересмотреть количество обязательных и добровольных видовстрахования в новой редакции закона.Думаю, что число обязательных видов существенно сократится. Вновой редакции сохранятся исключительно конвенциональные обязательные виды, принятыеУкраиной в рамках международных конвенций.

Александра Данько