На страховые выплаты за апрель направили 866 миллионов гривень

Выплаты получили 205,4 тысяч человек.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) в полном объеме профинансировал ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве и членам их семей за апрель на сумму 866 миллионов гривень.

Читайте такжеФонд соцстрахования компенсирует медицинским работникам 100% утраченного заработка из-за изоляции от COVID-19Об этом сообщила пресс-служба ФССУ.

Отмечается, что выплаты получили 205,4 тысяч человек, из которых 195,7 тысячи – это пострадавшие в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а более 9,7 тысячи - лица, имеющие право на выплаты в случае смерти потерпевшего.

«Общая сумма начислений фонда по этому направлению за апрель составила 865,8 миллиона гривень, указанные выплаты были профинансированы в увеличенном размере согласно проведенному пересчету на коэффициент 1,11», - говорится в сообщении.

В ФССУ также напомнили, что размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и членам их семей в соответствии с решением правительства с 1 марта 2020 года был увеличен на 11%.

Как сообщал УНИАН, по данным Фонда соцстрахования, размер ежемесячных выплат пострадавшим на производстве за январь-апрель вырос на 11,7%. Средний размер ежемесячной страховой выплаты составил 3 657,75 гривень.

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