В Фонде соцстрахования отчитались о выплатах пострадавшим на производстве

За 4 месяца текущего года фонд направил 2,8 миллиарда гривень на ежемесячные страховые выплаты пострадавшим и их семьям.

По итогам января-апреля 2020 года средний размер ежемесячной страховой выплаты от Фонда социального страхования Украины (ФССУ) для лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих на них право в случае смерти потерпевшего, вырос на 11,7% и составил 3 657,75 гривень.

Читайте такжеМинэкономики предлагает выделить 2 миллиарда гривень на страхование аграриевОб этом сообщается на сайте ФССУ.

Отмечается, что средний размер ежемесячной выплаты для пострадавших на производствах угольной отрасли составляет 5003,34 гривень.

«ФССУ осуществляет страхование более 12 миллионов работающих на случай травм и заболеваний, полученных при исполнении служебных обязанностей. В частности, в случае стойкой утраты трудоспособности из-за производственных причин, фонд осуществляет ежемесячные страховые выплаты, которые компенсируют утраченный заработок в зависимости от степени утраты трудоспособности. Выплаты финансируются до полного восстановления трудоспособности или в течение всей жизни», – говорится в сообщении.

По информации ФССУ, сегодня в Украине почти 205,5 тысяч таких лиц и членов их семей, которые каждый месяц получают от фонда выплаты. Из них 89,3 тысячи человек – пострадавшие на производствах угольной отрасли и их семьи.

«В целом, на протяжении четырех месяцев 2020 года Фонд социального страхования направил 2,8 миллиарда гривень на ежемесячные страховые выплаты пострадавшим и их семьям, из которых 1,6 миллиарда гривень – на ежемесячные выплаты пострадавшим шахтерам и членам их семей. Расходы по этому направлению выросли на 119,2 миллиона гривень, или 4,4%, по сравнению с тем же периодом прошлого года», – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял постановление о выделении Министерству социальной политики 2,279 миллиарда гривень для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.