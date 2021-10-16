После перелома позвоночника клиенту выплатили компенсацию в сумме менее 150 гривень.

Еще один клиент пожаловался на условия обслуживания в "ПриватБанке", рассказав, как получил мизерную компенсацию по своей страховке в этом финучреждении.

Об этом идет речь в комментарии на сайте "Минфин".

Что произошло

Мужчина рассказал, что был застрахован в "Привате" в рамках услуги "Защита каждый день", в рамках которой оказывается финансовая помощь в случае наступления страхового случая. Он покрывается на сумму до 50 тысяч гривень.

"Получил травму компрессионный перелом позвоночника, множественные ушибы, отек костного мозга и др. Больничный сразу на три месяца. "ПриватБанк" выплатил страховку 149 грн. 25коп. Огромное спасибо за помощь, чтобы я без вас делал. Начинают отмазки это не мы страхуем. А звонки с уговорами по страхованию и обещанию золотых гор почему-то совершают операторы "ПриватБанка". Не рекомендую страхование в "ПриватБанке" и вообще "ПриватБанк" в целом!", - эмоционально написал клиент.

Реакция банка

Представитель "Привата" отреагировал на отзыв клиента, подтвердив, что банк действительно не является страховым агентом, а лишь предоставляет сервис. С его помощью можно заключить договор и удобно проводить оплату за страховку. Решение о выплате компенсации - за страховой компанией, добавили в "Приватбанке".

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"К сожалению, для полной выплаты вы предоставили не все документы. Вами была предоставлена только справка о забое поясничного отдела, соответственно страховая компания осуществила выплату срока лечения. Наши партнеры готовы пересмотреть решение о выплате, если вы предоставите документы в полном объеме, а именно нужно приложить справку по перелому позвонка", - отметили в финучреждении.

Жалобы клиентов на "ПриватБанк"

Ранее клиентка "ПриватБанка" из города Коростень Житомирской области пожаловалась, что финучреждение расторгнуло с ней договор без объяснения причины.

В другом случае клиент "ПриватБанка" остался недоволен банком после того, как был атакован коллекторами из-за "долга" в 69 гривень.

Еще один посетитель отделения "ПриватБанка" заявил о мошенничестве его сотрудницы

Автор: Юрий Годован