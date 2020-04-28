Прибыль глобальных перестраховщиков в 2019 году выросла из-за увеличения спроса на защиту

Положительным моментом является то, что перестраховщики выиграли от умеренного увеличения спроса на покрытие и переоценки бизнеса, пострадавшего от потерь.

Глобальный перестраховочный капитал в 2019 году вырос на 7% до $625 млрд.

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Об этом говорится в отчете Aon Reinsurance Aggregate (ARA), в котором отслеживаются финансовые показатели 23 ведущих перестраховочных компаний за год. ARA покрывает примерно половину всех глобальных премий по рисковому перестрахованию и подавляющее большинство премий по страхованию жизни. Расчет отчета основывался на широком измерении капитала, доступного страховщикам для торговли рисками, и включает как традиционные, так и альтернативные формы капитала перестраховщика

Также было установлено, что на конец 2019 года традиционный капитал составлял $530 млрд, что на $42 млрд или 9% больше, чем годом ранее. Активы под управлением в секторе альтернативного капитала на конец 2019 года оценивались в $95 млрд, что на 2% или $2 млрд меньше, чем годом ранее, передает Фориншурер.

Аналитики объяснили, что основной движущей силой были сильные инвестиционные показатели, поскольку фондовые рынки в прошлом году восстановились до рекордных максимумов, а снижение процентных ставок привело к нереализованному росту портфелей облигаций.

В 2019 году перестраховщики столкнулись с непростой операционной средой. Со стороны андеррайтинга, перевозчики столкнулись с более высокими ретроцессионными расходами, неблагоприятным развитием недавних катастрофических потерь и ухудшением тенденций в бизнесе несчастных случаев в США. В то же время процентные ставки на ключевых рынках США и Великобритании стали отрицательными, поскольку политики стремились учесть ухудшение перспектив глобального экономического роста.

В рамках того же отчета Aon также обнаружил, что премии перестраховщиков и прибыль до налогообложения увеличились в 2019 году из-за увеличения спроса на перестраховочную защиту и переоценки бизнеса, пострадавшего от убытков.

Общий капитал составил в конце 2019 года $255 млрд., что на $23 млрд. или 10% больше, чем годом ранее. Между тем, общий капитал вырос на $19 млрд., или на 11%, до $204 млрд.

И, наконец, общий долг вырос на 7% до $52 млрд., в результате чего отношение долга к общему капиталу составило 20,3% против 20,8% в 2018 году.

Положительным моментом является то, что перестраховщики выиграли от умеренного увеличения спроса на покрытие и переоценки бизнеса, пострадавшего от потерь, в то время как убытки от природных катастроф сократились до уровня, в целом соответствующего долгосрочным средним показателям.

Что касается инвестиций, общий доход был подкреплен сильными показателями фондового рынка и нереализованной прибылью по портфелям облигаций, связанной с сокращением процентных ставок. В результате, после двухлетнего переоценки прибыли в 2017 и 2018 годах, доход перестраховщиков на капитал восстановился до 9,5% в 2019 году, что несколько опередило среднюю стоимость капитала.