Нацбанк обнародовал видение будущего регулирования страхового рынка Украины

Новая модель регулирования страхового рынка Украины позволит усилить конкуренцию и обеспечить надежную защиту потребителей услуг, уверены в НБУ

Национальный банк Украины обнародовал видение развития страхового рынка Украины, внедрение новой модели регулирования и надзора за которым будет способствовать повышению уровня капитализации, ликвидности и устойчивости страховых компаний, диверсификации страховых продуктов и усилению конкуренции на рынке, а также обеспечению высоких стандартов защиты прав потребителей страховых услуг.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, регулятор обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка страхования в Украине" - это второй из шести запланированных секторальных документов, в которых Нацбанк как будущий регулятор рынка небанковских услуг в рамках закона о «сплите» описывает текущее состояние рынка, его проблемы и планируемые изменения в его регулировании.

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В частности, в Белой книге НБУ предлагает фундаментально новое регулирование, направленное на решение ключевых проблем рынка, которое предусматривает усовершенствование требований к лицензированию, оценке платежеспособности и ликвидности, корпоративному управлению и системе управления рисками, применение риск-ориентированного надзора.

«Планируется существенное обновление требований к прозрачности участников рынка, аналогичное соответствующим требованиям к банкам. Произойдет обновление подходов к отчетности, усиление требований к приемлемости активов и оценке их качества, оценке резервов, структуры капитала и уровня его достаточности», - отмечается в сообщении.

Также планируется существенно усовершенствовать процедуру реорганизации, восстановления деятельности и вывода страховых компаний с рынка, последняя будет, прежде всего, направлена на защиту прав потребителей страховых услуг.

Кроме того, в рамках реформы НБУ планирует существенное сокращение видов обязательного страхования, которые на сегодня являются неактуальными, поскольку за последние десять лет по ним не заключали договоров страхования.

Также НБУ обещает внедрять новую регуляторную модель только после тщательного изучения состояния рынка страхования после его полноценного перехода под контроль регулятора и после предварительного обсуждения с участниками рынка.

«Запланированные масштабные изменения будут происходить постепенно, с достаточным запасом времени для адаптации участников рынка к новым требованиям», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее в НБУ сообщили о том, что реформа страхового рынка Украины, в частности, предполагает отмену лицензирования отдельных видов страхования, а также отмену большого количества обязательных видов страхования, многие из которых не работают.

Кроме того, реформа предусматривает внедрение цивилизованного процесса выхода страховых компаний с рынка, для чего НБУ планирует в перспективе создать фонд гарантирования вкладов в сегменте страхования жизни.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины в 2019 году приняла закон о «сплите», предполагающий ликвидацию Нацкомиссии по госрегулированию рынков финуслуг и разделение ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно закону, надзор и регуляция около 1900 страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний с 1 июля 2020 года перейдут к НБУ, тогда как НКЦБФР займется регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.