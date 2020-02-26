Аналитики компании считают, что перестраховочная отрасль в определенной степени подвержена распространению COVID-19.

Коронавирус усиливает экономическое давление на инвестиционную деятельность страховщиков.

Об этом сообщает ресурс «Фориншурер».

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По мнению аналитиков A.M. Best, воздействие коронавируса, вероятно, будет управляемым для перестраховщиков в Юго-Восточной Азии в краткосрочной перспективе, но в результате замедление экономического роста может привести к дополнительным убыткам.

Рейтинговое агентство ожидает, что потенциальное прямое воздействие коронавируса будет включать в себя заявления о медицинских травмах, несчастных случаях, смертности, поездках и перерывах в работе. Однако ожидается, что небольшое число случаев COVID-19 в Юго-Восточной Азии, а также исключения из эпидемиологической политики и государственная поддержка расходов на диагностику и лечение ограничат общие потери, которые может понести страховая отрасль.

Вместо этого воздействие будет зависеть от распространения вируса в этом регионе в ближайшие месяцы и от побочных эффектов для деловой активности.

A.M. Best считает, что экономические последствия будут неблагоприятными для инвестиционной деятельности страховщиков, получения доходов и повседневных операций в ближайшей перспективе.

Аналитики компании считают, что перестраховочная отрасль в определенной степени подвержена распространению COVID-19.

Как сообщает УНИАН, в китайской островной провинции Хайнань придумали систему страхования бизнеса от потерь, связанных с эпидемией коронавируса.