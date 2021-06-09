В течение января-мая этого года Фонд социального страхования (ФСС) начислил пособия на погребение семьям 5526 застрахованных лиц, умерших в период трудовой деятельности.
Как отмечается в сообщении на сайте ФСС, за тот же период 2020 года было профинансировано 4267 пособий на погребение.
В сообщении отмечается, что пособия были выплачены семьям умерших или лицам, осуществившим погребение, в размере 4100 грн. Общая сумма средств, которую ФСС направил на этот вид расходов в течение 5 месяцев 2021 года, составляет 23,2 млн грн.
В ФСС сообщили, что назначение пособия осуществляется на основании свидетельства о смерти и оригинала выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или оригинала справки о смерти, выданной для получения пособия на погребение.
Читайте такжеВ Украине в апреле общая продолжительность больничных выросла на 65%В Фонде отметили, что помощь на погребение предоставляется в случае смерти членов семьи, находившихся на иждивении застрахованного лица (не имели самостоятельных источников средств к существованию):
- жены (мужа);
- детей, братьев, сестер и внуков, не достигших 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет (братьев, сестер и внуков – при условии, что они не имеют трудоспособных родителей), а студентов и учеников средних профессионально-технических и высших учебных заведений с дневной формой обучения – до 23 лет;
- отца, матери;
- дедушки и бабушки по прямой линии родства.
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