По итогам I квартала 2021 года расходы по больничным выросли на 1,4 млрд грн, или 51,8%, относительно того же периода прошлого года.

По итогам 4 месяцев 2021 года среднедневной размер пособий по больничным листам вырос на 15,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 368,07 грн в среднем по стране, при этом в разрезе регионов среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности колеблется от 296,4 грн на Черниговщине и до 460,3 грн в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

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Также одни из самых маленьких размеров среднедневного пособия по больничным в Сумской (300,3 грн), Волынской (302,1 грн), Житомирской (303,1 грн), Тернопольской (305,6 грн) и Кировоградской (308,2 грн) областях. Одни из самых высоких - в Киевской (384,1 грн), Донецкой (385 грн), Запорожской (393,8 грн) и Николаевской (407,7 грн) областях.

В ФССУ напомнили, что в связи с пандемией расходы фонда по больничным листам начали существенно расти с 2020 года. В частности, по итогам I квартала 2021 года расходы по больничным выросли на 1,4 млрд грн, или 51,8%, относительно того же периода прошлого года. Это привело к превышению объемов потребности в расходах фонда над доходами от доли ЕСВ, из которой составляется бюджет ФССУ.

«Так, в I квартале на счет фонда поступило 6,85 млрд грн доли от ЕСВ, потребность в расходах за тот же период без учета задолженности на начало года составила 8,27 млрд грн, из которых 7,78 млрд грн - расходы на больничные, декретные и страховые выплаты пострадавшим на производстве», - сказано в сообщении.

Как менялась статистика

В I квартале средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины составил 365,26 грн в расчете на день, что на 15,9% больше, чем в первом квартале 2020 года.

По состоянию на 28 мая 2021 года украинцам за четыре месяца выплатили более 5,7 миллиарда гривень больничных. ФССУ за этот период принял на финансирование 1 миллион 642 тысячи 355 листков нетрудоспособности.

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Автор: Екатерина Жирий