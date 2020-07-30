Компенсации работающим украинцам за период изоляции от COVID-19 превысили 10 миллионов гривень

Больше всего таких застрахованных лиц в Житомирской области.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) на данный момент принял на оплату больничные листы, выданные по причине изоляции от COVID-19, на сумму более 10 млн грн.

По данным пресс-службы фонда, больше всего таких листков нетрудоспособности было выдано в Житомирской области - выплаты начислены для более тысячи человек на сумму около 1,5 млн грн.

«Каждое застрахованное лицо в случае контакта с больным коронавирусной болезни имеет право получить листок нетрудоспособности для изоляции от COVID-19 с целью предотвратить риски распространения пандемии. Потерянный за время самоизоляции под контролем заработок компенсирует Фонд социального страхования Украины», - сказано в сообщении.

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Отмечается, что финансирование пособий в случае изоляции от коронавирусной болезни осуществляется ФССУ за счет финансовой помощи, выделенной из фонда борьбы с COVID-19 согласно постановлению правительства.

В ФССУ напомнили, что сумма выплат от фонда за время изоляции составит 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа и 100% среднего дохода - для медицинских работников.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 8 июля одобрил внесение изменений в бюджет Фонда социального страхования Украины на 2020 год путем увеличения доходной и расходной частей бюджета фонда на 2,972 млрд грн. Указанные средства предусмотрены как финансовая помощь из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью.

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