Для выплат компенсаций Кабмин выделил 55,9 миллиона гривень из средств, которые остались с Фонда борьбы против COVID-19.

Правительство определило размер финансовой компенсации, которую украинцы получат в случае инвалидности или смерти человека вследствие вакцинации против коронавируса.

Об этом сказано в постановлении на сайте правительства.

Сообщается, что для выплат компенсаций Кабмин выделил 55,9 миллиона гривень из средств, которые остались с Фонда борьбы против COVID-19.

В случае смерти человека его родственники получат более 1,7 миллиона гривень компенсации, а выплаты из-за получения инвалидности будут зависеть от группы:

908 тысяч гривень - выплата для лиц, которые получат инвалидность I группы;

794,5 тысяч гривень - для лиц с инвалидностью II группы;

681 тысяча гривень - для лиц с инвалидностью III группы.

В правительстве отметили, что связь между инвалидностью или смертью человека и осложнениями будут устанавливать благодаря протоколу расследования, который должна предоставить группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после вакцинации.

Вакцинация в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.

21 апреля Кабинет министров обнародовал Национальный план вакцинации от коронавирусной инфекции.

23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.

С начала вакцинальной кампании от коронавируса привито 508 тыс. 044 человека.

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Автор: Олег Давыгора