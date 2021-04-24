Правительство определило размер финансовой компенсации, которую украинцы получат в случае инвалидности или смерти человека вследствие вакцинации против коронавируса.
Об этом сказано в постановлении на сайте правительства.
Сообщается, что для выплат компенсаций Кабмин выделил 55,9 миллиона гривень из средств, которые остались с Фонда борьбы против COVID-19.
В случае смерти человека его родственники получат более 1,7 миллиона гривень компенсации, а выплаты из-за получения инвалидности будут зависеть от группы:
- 908 тысяч гривень - выплата для лиц, которые получат инвалидность I группы;
- 794,5 тысяч гривень - для лиц с инвалидностью II группы;
- 681 тысяча гривень - для лиц с инвалидностью III группы.
В правительстве отметили, что связь между инвалидностью или смертью человека и осложнениями будут устанавливать благодаря протоколу расследования, который должна предоставить группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после вакцинации.
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Вакцинация в Украине: что известно
Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.
Прививки делают вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.
21 апреля Кабинет министров обнародовал Национальный план вакцинации от коронавирусной инфекции.
23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.
С начала вакцинальной кампании от коронавируса привито 508 тыс. 044 человека.
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