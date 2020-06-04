Профильный комитет Рады согласовал выделение 2,3 млрд грн Фонду соцстрахования из фонда борьбы с коронавирусом

Указанные средства будут выделены ФССУ после внесения изменений в бюджет Фонда на 2020 год.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета согласовал выделение бюджетных средств из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом, и ее последствиями для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования Украины (ФССУ) в размере 2,279 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда со ссылкой на соответствующее решение комитета, принятое на заседании 3 июня.

"Указанные средства будут выделены ФССУ после внесения изменений в бюджет Фонда на 2020 год", - сказано в сообщении.

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В частности, Фонду предусмотрено выделить 1,808 млрд грн на возвратной основе для выплаты материального обеспечения и 471,1 млн грн - на безвозвратной основе для выплаты материального обеспечения (кроме пособий по беременности и родам) в части оказания помощи на период пребывания в учреждениях здравоохранения и на самоизоляции под меднадзором, а также для выплаты единовременных пособий членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, умерших от COVID-19.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров Украины в ходе заседания принял постановление о выделении Министерству социальной политики 2,279 млрд грн для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.

Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн.

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