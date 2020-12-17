Выплаты получили 47 667 человек.

Сумма страховых выплат, осуществленная в январе-ноябре 2020 года Фондом социального страхования Украины для внутренне перемещенных лиц, пострадавших на производстве, а также членов их семей, составила 2,1 млрд. грн. (+133,5 млн. грн. или на 6,8% больше, чем за тот же период 2019 года.).

Об этом сообщает Forinsurer.

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Как пишет издание, выплаты получили 47 667 человек, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний (членов их семей).

В частности, по оперативным итогам 11 месяцев 2020:

ежемесячные страховые выплаты финансировались для 45,9 тыс. пострадавших, средний размер выплаты на одного человека составил 4 230,56 грн. Всего на это направлено 2 млрд грн;

для 1,8 тыс. лиц, имеющих на это право в случае потери кормильца, Фонд профинансировал ежемесячные страховые выплаты на общую сумму 64,6 млн грн, средний размер такой помощи составил 3 447,46 грн;

единовременные пособия в случае стойкой утраты профессиональной трудоспособности предназначены для 33 лиц. Средний размер пособия на одного потерпевшего составил 12,9 тыс. грн;

единовременное пособие в случае смерти потерпевшего в сумме 210,2 тыс. грн выплачено для одной семьи;

для 56 пострадавших профинансированы пособия по временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания почти на 1 млн грн.

Выплаты пострадавшим на производстве

7 декабря 2020 года Фонд социального страхования Украины возобновил финансирование страховых выплат пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве или профессионального заболевания. Эти выплаты были приостановлены с апреля.

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Автор: УНИАН