На сегодня все страховые выплаты осуществляются своевременно и в полном объеме.

Фонд социального страхования Украины возобновил финансирование страховых выплат пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве или профессионального заболевания. Эти выплаты были приостановлены с апреля.

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Об этом сообщает "Фориншурер", ссылаясь на пресс-службу Министерства социальной политики.

Так, Фонд профинансировал в полном объеме следующие выплаты пострадавшими на производстве и членам их семей, в частности: одноразовые страховые выплаты в случае устойчивой утраты трудоспособности или смерти пострадавшего на производстве на сумму 65,8 млн грн; расходы на специальный медицинский и постоянный посторонний уход, бытовое обслуживание, дополнительное питание на сумму 77,2 млн грн; расходы на лекарства и изделия медицинского назначения на сумму 32,2 млн грн.

На сегодня все страховые выплаты застрахованным гражданам, в частности, пострадавшим на производстве и членам семей умерших пострадавших, осуществляются Фондом социального страхования Украины своевременно и в полном объеме.

Финансирование Фондом вышеупомянутых выплат было приостановлено в соответствии с нормами закона №553 об изменениях в закон о госбюджете-2020 от 13.04.2020 на период действия карантина. 26 ноября вступил в силу закон Украины №941-IX об изменениях в закон о госбюджете-2020, согласно которому Фонд соцстраха возобновил выплаты.

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Автор: УНИАН