По оперативным итогам 2020 года Фонд социального страхования принял на финансирование листки нетрудоспособности, выданные в связи с болезнью, (в том числе COVID-19), травмой, самоизоляцией или уходом за больным ребенком на сумму 12,4 млрд гривень.
Читайте такжеФонд соцстраха отчитался о страховых выплатах переселенцамОб этом сообщила пресс-служба Фонда.
В частности, в декабре прошлого года Фонд принял от работодателей заявления-расчеты на финансирование пособий по больничным листам своих сотрудников на сумму 2,4 млрд гривень против 0,9 млрд гривень в декабре 2019 года.
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