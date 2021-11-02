Е-больничные по беременности и родам считаются выданными и являются готовыми к уплате через 7 дней после даты открытия.

В Реестре е-больничных произошли обновления, которые касаются отметки о связи страхового случая с производством, а также регулируют приобретение е-больничным по беременности и родам статуса "готов к оплате".

Об этом говорится в сообщении Фонда социального страхования (ФСС). "Независимо от обстоятельств приобретения болезни или получения травмы, пациенту откроется е-больничный по причине "Временная нетрудоспособность по болезни или травмы, не связанные с несчастным случаем на производстве". Однако, если случай произошел в результате профессиональной деятельности работника, одновременно будет начата процедура расследования", - говорится в сообщении.

В Фонде отметили, что участие в расследовании профессионального заболевания или несчастного случая принимают, в частности, представители Фонда социального страхования – если во время расследования связь с производством будет подтверждена, они обновят причину нетрудоспособности в электронном больничном. Такая причина нетрудоспособности отображается дополнительно и устанавливается врачами ФСС.

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Ранее в личных кабинетах страхователей на веб-портале Пенсионного фонда причина не отражалась, что создавало сложности при назначении пособия и оформлении заявления-расчета.

В одном из последних обновлений это было исправлено – теперь указанная врачами Фонда связь с производством отображается как причина нетрудоспособности и доступна при просмотре е-больничного в личных кабинетах.

В отличие от остальных электронных больничных, которые становятся готовыми к уплате через 7 дней после даты закрытия, е-больничные по беременности и родам считаются выданными и являются готовыми к уплате через 7 дней после даты открытия.

Однако ранее е-больничные по беременности и родам не меняли свой статус на "готовый к уплате" несмотря на исчерпание сроков. "В таких случаях мы советовали страхователям ориентироваться на даты и начинать назначении материального обеспечения на восьмой день после указанной даты открытия, даже если статус остался "закрытым"", - говорится в сообщении.

Теперь это урегулировано - больничный по беременности изменит свой статус с "закрыт" на "готов к уплате" через 7 дней после даты своего создания.

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Автор: Ирина Погорелая