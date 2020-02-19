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В Китае запустили механизм страхования бизнеса от потерь из-за коронавируса

13:33, 19 февраля 2020
Страхование
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Спецпроект
Иллюстрация REUTERS

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Страховые активы в 12 миллионов юаней (около 1,7 миллиона долларов) будут покрывать потери компаний из-за вспышки коронавируса на сумму до 200 миллионов юаней (28,6 миллиона долларов). Речь идёт о перерывах в работе и вынужденной остановке производства. Страховые компании в таком случае компенсируют убытки, связанные с истощением запасов сырья, расходами на зарплату сотрудников, введением карантинных мер и другими потерями.

Предусмотрено также субсидирование до 70% страховых взносов, чтобы стимулировать возвращение компаний к работе в условиях заболевания. Такой страховкой воспользовались уже порядка 100 компаний, работающих в сферах туризма и производства.

Ранее УНИАН сообщал, что расходы на лечение коронавируса в Китае временно будет покрывать медстраховка.

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